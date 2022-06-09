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烏軍恐撤離「北頓內茨克」　世銀援烏加碼15億美元

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲烏軍可能撤離北頓內茨克。（圖／達志影像）

文／中央社

烏克蘭地方官員表示，烏克蘭軍隊可能要被迫從東部戰略城市北頓內茨克撤退，並預期俄羅斯軍隊會對當地加強轟炸。同時，世界銀行宣布加碼15億美元援助烏克蘭。

● 北頓內茨克保衛戰 烏軍恐撤退料戰事更慘烈

烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）8日表示，烏克蘭軍隊可能要被迫從東部戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）撤退。

在烏克蘭其他地區遭擊退的俄國軍隊尋求拿下烏東大片土地，其中頓巴斯地區（Donbas）重要城市北頓內茨克更是俄軍攻擊重點。

莫斯科當局7日聲稱，已經全面掌控北頓內茨克的住宅區，烏克蘭方面仍控制當地工業區和周邊聚落。但烏克蘭官員強調，俄羅斯沒有掌控這座城巿。

蓋戴坦言，烏軍恐被迫撤出北頓內茨克，並預期俄軍將對北頓內茨克加強轟炸，傾全力發動大規模進攻。

● 持續金援烏克蘭抗俄 世界銀行加碼15億美元

世界銀行（World Bank）7日宣布加碼15億美元（約新台幣440億元）援助烏克蘭，計畫援烏金額累計達到超過40億美元。

俄國2月底揮軍入侵烏克蘭，不僅造成人道危機，並導致烏克蘭經濟殘破不堪、基礎建設被摧毀、重要的穀糧出口遭封阻，甚至削弱政府償還債務的能力。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）透過聲明表示，世銀「正持續援助烏克蘭和烏克蘭人民，以因應戰火延續」。

● 土耳其：為穀物出口 取消對俄制裁是合理要求

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）8日表示，俄國要求結束制裁好讓穀物進入全球市場是「合理的」。

卡夫索格魯在安卡拉與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行的聯合記者會上說：「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」

西方國家對莫斯科金融體系實施的制裁，阻礙了俄國穀物和化肥出口。

● 經合組織示警 世界經濟將為俄國侵烏付出代價

經濟合作暨發展組織（OECD）8日警告，世界經濟將為俄國入侵烏克蘭付出「巨大的代價」。

經合組織在最新的經濟展望報告中表示，2022年全球國內生產毛額將成長3%，遠低於去年12月預估的4.5%。

經合組織還將成員國通貨膨脹預估值提高一倍，達到8.5%，是1988年以來的最高水準。

經合組織首席經濟學家兼副秘書長布恩（Laurence Boone）寫道：「世界將因俄羅斯對烏克蘭的戰爭付出巨大代價。」

● 俄媒：亞速鋼鐵廠逾千烏軍移至俄國接受調查

塔斯社（Tass）7日引述俄國執法部門消息人士說法報導，在烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）投降的1000多名烏國士兵已被轉移到俄國接受調查。

消息人士表示：「在亞速鋼鐵廠（Azovstal）投降的1000多人已被帶到俄羅斯。執法單位正在仔細調查他們。」

塔斯社報導並未詳述接下來可能會發生什麼事情。消息人士還說，更多烏克蘭戰俘將被送往俄國。若消息屬實，恐破壞雙方原已陷入困境的和平談判。

● 烏克蘭將推劊子手之書 蒐集俄軍戰爭罪證據

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日表示，烏克蘭將發行「劊子手之書」（Book of Executioners），一個蒐集基輔當局聲稱俄國在占領期間犯下戰爭罪行證據的系統。

烏克蘭檢方指出，自克里姆林宮2月24日揮軍入侵以來，他們已經記錄到1萬2000多起據稱的戰爭罪行，是由600多名嫌疑人犯下。

澤倫斯基在演講影片中說：「下週，我們將特別發行『劊子手之書』，一個蒐集戰爭罪犯、俄軍罪犯確切資料的資訊系統。」

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