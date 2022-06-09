啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

消費中心／綜合報導

許多人好奇藝人私下都買什麼？怎麼玩？最近女星Sandy吳姍儒和男星KID林柏昇接受國泰世華「最強刷手挑戰賽」邀請，在30萬的摳打下，PK誰刷CUBE卡能賺到最多「小樹點」回饋！兩人一發出任務影片，網友紛紛驚呼原來藝人比想像中更會算！不管是買百貨公司精品、去樂園玩或住夢幻旅店，兩人各有精算策略，買下來賺進好幾千點回饋！

說到Sandy，人人都知道她是演藝圈出名的精算師！平常興趣就是算各種信用卡紅利優惠，碰上超懂玩又瘋狂的瘋面仔KID也沒在怕！Sandy巧妙延續爸爸吳宗憲經典單元「食字路口」精神，以「刷字路口」接龍法展開刷手挑戰！（Sandy挑戰影片：https://bit.ly/3Q40nIj）

▲身為演藝圈知名精算師，Sandy最常用CUBE卡吃喝玩樂一卡滿足。（圖／截自Sandy「刷字路口大挑戰」影片）

翻玩食字路口 Sandy發起「刷」字路口寵粉

不畏懼KID全公司人馬出動，平常就是忠實卡友的Sandy超有信心，開頭就先嗆聲：「KID還要攜家帶眷？弱弱的！我一個人就能KO KID全隊！」游刃有餘精算之餘，Sandy馬上想到要體恤員工，發揮帥氣闆娘本色，第一站手刀下訂夜唱包廂給大家開唱！更直接現場示範爸爸的經典歌曲「屋頂」，歡迎大家揪她唱歌！

▲每次唱KTV都有人幫Sandy點「屋頂」，已經是她的KTV必唱曲！（圖/截自Sandy「刷字路口大挑戰」影片）

Sandy常在社群和粉絲互動，寵粉更不遺餘力，把握30萬扣打大方送粉絲好禮！現場call-out給幸運粉絲，在信義區連買電腦、氣泡水機、行李箱、香水、電子衣櫥、包包幫粉絲圓夢，最後更到康是美採購禮物準備七月直播時送粉絲！寵粉心意滿滿滿！採買過程Sandy更發揮機靈本色，每樣東西都成功接龍，完美呈現「刷」字路口精神！

▲喜歡和粉絲互動的Sandy，任務當天打給多位幸運粉絲圓夢，堪稱寵粉女星第一名！（圖／截自Sandy「刷字路口大挑戰」影片）

▲夏天最需要的氣泡水機Sandy也沒忘記添購，笑稱根本最稱職代言人！（圖／截自Sandy「刷字路口大挑戰」影片）

▲重視生活情趣的Sandy，幫粉絲挑香水時也非常細心。（圖／截自Sandy「刷字路口大挑戰」影片）

Sandy提到，其實之前確診時常用的外送平台，或平常在家看Netflix、用KKBOX、到康是美，她都習慣綁CUBE卡；就連被匡列隔離、出國度蜜月飯店到回台隔離的住宿，也都用CUBE卡刷，以她精明達人算下來，回饋的小樹點真的很驚人，這次的刷手挑戰賽她根本得心應手！呼籲大家鎖定七月「最強刷手挑戰賽」的結果揭曉直播！

▲掌握不同通路回饋的Sandy越刷越有心得，多家刷下來都是3%回饋無上限，笑說決定叫自己「吳上限」！（圖／截自Sandy「刷字路口大挑戰」影片）

最瘋野人KID 土豪吃喝玩樂富貴之旅

身為最瘋野人，平常在頻道影片分享上山下海，說走就走的KID，非常期待這次的挑戰，他和老婆東區妹仔早已想好要怎麼玩！贏過Sandy的策略就是團體作戰！把握CUBE卡每日能切換「玩數位」、「樂饗購」和「趣旅行」的功能，並透過APP掌握不同店家的限時特價和加碼優惠，和超精明團隊出發前往南投，來場最享受的富貴之旅！（Kid挑戰影片：https://bit.ly/3wQiPLy）

▲這次挑戰有30萬超大筆額度，KID一拿出CUBE卡就來引起全場歡呼！（圖／截自KID「國泰世華Cube卡」影片）

▲既然要來場富貴之旅，東區妹仔決定入住夢寐以求的「涵碧樓」！（圖／截自KID「國泰世華Cube卡」影片）

難得有30萬的摳打，這次富貴的南投旅行，KID決定走土豪闊氣路線！東區妹仔把握機會提議入住夢幻住宿「涵碧樓」和「老英格蘭」！就連常在外趴趴走的KID都沒住過！更決定前往九族文化村，住宿和門票算下來優惠現省數千外，更累積兩千多點的小樹點回饋！

▲KID團隊示範「最闊氣的富豪之旅」！直接穿全金裝玩九族文化村！（圖／截自KID「國泰世華Cube卡」影片）

盡情玩樂、享受華麗住宿外，KID也下訂高級音響要送給粉絲當抽獎禮物！也和粉絲分享精算策略，在三天兩夜旅行期間，善用CUBE卡最棒的特點：每天能切換一次方案的功能，透過「玩數位」、「樂饗購」和「趣旅行」模式切換，就能在不同通路精明當土豪！而且透過綁定國泰世華銀行LINE好友，消費就會即時通知買了什麼東西，每一筆消費和回饋都清清楚楚，旅行結尾忍不住感嘆「自己應該早點擁有這張卡才對」！

▲KID要贏Sandy的最大殺手鐧，就是掌握每一天切換方案的機會。（圖／截自KID「國泰世華Cube卡」影片）

▲刷卡時KID遇到熱情店員，分享賺回饋的一大重點就是記得切換權益方案！優惠程度讓KID直呼自己應該早就要擁有這張卡了。（圖／截自KID「國泰世華Cube卡」影片）

想知道兩位藝人究竟鹿死誰手，誰賺了最多的小樹點回饋？答案將在七月時國泰世華銀行FB粉絲團揭曉！期待較勁結果同時，卡友也能賺一波：

國泰世華銀行加碼舉辦「CUBE消費有禮 百萬豪華逸品等你抽」活動，即日起至2022年6月30日止，使用CUBE卡單筆消費滿千，即享1次抽獎機會，滿2千享2次抽獎機會，以此類推，累積抽獎次數無上限！有機會把BMW電動車、愛馬仕精品包、星級飯店住宿券、iPhone 13 Pro與任天堂Nintendo Switch等眾多夢幻逸品統統帶回家！為了提供卡友快速累積抽獎機會，繳稅、繳費、申辦刷卡樂分期、線上申購基金等，也能同享抽獎機會！