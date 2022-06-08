北市網軍爭議！資訊局曝調查說明「2筆查不到」　各局處公務員懲處出爐

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍議題持續延燒，民進黨台北市議員王閔生、陳怡君抓出12筆帳號，曾經透過市府IP在PTT發文，而台北市資訊局長呂新科也允諾在8日將報告交給台北市議會。資訊局8日公布PTT發文事件調查說明，提及12筆帳號為何者使用，但僅是對應到相關局處員工身份，且有2筆尚未查出身份。

根據資訊局公布的「PTT發文事件調查說明」，內文表示僅針對中央及議會所提情資進行查察，查調過程會受限於日誌保存年限及查調所及範圍限制，而影響查調結果，本次查調帳號共計12筆， 包含LovError、going70、going90、sinju1204、troubleling、SagaCandida、 Tapqou、kuloda、Peterloo、Adlib、magelinus、a45806722。

▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）

針對王閔生2日質詢時的5組帳號LovError、going70、going90、 sinju1204、troubleling，資訊局指出，疑似造謠的帳號「LovError」確認最後上站時間，確定為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，且確定going70、going90為同一人所有。

帳號sinju1204最後上站時間為2022年6月6日早上9時7分，IP在117.56.178.81，確認為公共運輸處員工；帳號troubleling查詢其留言資訊研判來源為衛生局員工，公務使用。

而王閔生6日質詢提及的帳號SagaCandida、Tapqou、kuloda、 Peterloo、Adlib，資訊局提及，SagaCandida、Peterloo、Adlib已由本人承認為觀傳局員工，且均由他所擁有；帳號Kuloda其本人承認為交通局員工。另外報載的帳號a45806722其本人承認為秘書處員工。

不過，王閔生質詢的帳號「Tapqou」因查無近期PTT於市府網路環境上站紀錄，無法追查，需近期透過市府網路環境上站，才能透過日誌分析。且陳怡君質詢的帳號「magelinus」因查無近期PTT於市府網路環境上站紀錄，無法追查，需近期透過市府網路環境上站，才能透過日誌分析。

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

但資訊局該份調查說明出爐後，陳怡君回應，magelinus為前都更處蕭姓員工，除了在上班時間發文帶風向、照三餐發文批評議員的質詢外，還誇口自豪的稱自己是「市政地下小編」，她在質詢時要求資訊局查清楚，這位自稱「市政地下小編」到底是誰？有沒有冒用的嫌疑？但局長卻推給年代久遠、要去查歷史紀錄，根本是公然替網軍拖延卸責，如今網軍的真實身份曝光，資訊局如何解釋？如何追究處置？

陳怡君要求，柯市府不要再裝無知、擠牙膏、假震驚，案子被爆到哪進度才辦到哪，與其被抓包，不如自己清君側，台北市長柯文哲應該針對這一連串的網軍醜聞到議會進行專案報告，以杜絕歪風，並且鄭重向市民及社會大眾道歉。

而關於其他帳號擁有者的懲處結果，交通局表示，7日已有召開考績會，對交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）將有行政處分，但紀錄尚在整理中，待核定為準；觀傳局指出，8日有召開考績會討論懲處，宋姓科員（ SagaCandida、Peterloo、Adlib）於上班時間使用PTT，從事非公務行為，依本府相關規定，予以核定申誡2次，並已加強宣導局內同仁有關規範。

另外，針對網紅「四叉貓」抓出的新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe）懲處，工務局回應，8日下午召開考績會，對方近兩年僅一則政治言論貼文，擬予當事人申誡一次。

至於陳怡君稱magelinus為前都更處蕭姓員工，台北市政府副發言人魏文元說明，根據中央「資通安全責任等級分級辦法」附表十資通系統防護基準規定，日誌保存規定至少6個月，「台北市政府網路管理規範」日誌保存規定至少1年。資訊局針對magelinus帳號查察，最近一筆使用市府網路的紀錄為2019年5月，因超過一年以上無使用北市府網路上PTT的紀錄，無法繼續追查。

魏文元稱，網路留言並非犯罪，但若內容有違法違紀情事，市府歡迎檢舉，交由司法調查，資訊局並非調查局，若把所有市府發文都無限上綱，歸類成台北市長柯文哲的網軍，只會製造恐怖寒蟬效應，更對公務機關造成很大困擾。