侯家軍批民進黨特定人士操作恩恩事件　「泯滅人性小心引火自焚」

▲恩恩爸 。（資料照／記者陳以昇攝）

記者蘇晏男／台北報導

中和確診死亡2歲男童父親「恩恩爸」追討錄音檔爭議持續延燒，侯市府前發言人、國民黨新北市議員參選人呂家愷認為中央與地方橫向溝通問題，才是發生憾事的主因；呂譴責民進黨全黨及其網軍側翼獵巫行徑，也批民進黨特定人士泯滅人性進行政治操作，小心引火自焚。

呂家愷8日下午在臉書以「病毒才是殺人兇手！請民進黨停止獵巫」為題表示，沒有人希望看到孩子離開，這次的恩恩事件，很明顯是中央與地方的橫向溝通出了問題，本該從實務面解決的問題，但是民進黨全黨上下，包含網軍側翼開始瘋狂「獵巫」、「找戰犯」，民進黨中央甚至還有臉發新聞稿罵人，「真的令我匪夷所思」。

呂家愷說，恩恩爸在自身臉書發文，指出自己調閱1922與地方的橫向通聯記錄後，發現明確問題點在於，他18:08分第二次撥進1922，告知孩子已出現緊急狀況，但是1922花費了143分鐘，才把案件轉到地方，北區管制中心花12分鐘才轉給地方衛生局，橫向溝通，成了本次憾事的主因。

呂家愷表示，很遺憾，看到太多的有心人士，想利用此事件賺取政治聲量，從政論節目、網軍側翼，甚至連民進黨全黨上下，皆無所不用其極的攻擊在基層執行業務的防疫人員，這對他們而言，公平嗎？從頭到尾，殺人兇手就是「Covid-19」，為什麼要基層執行防疫工作的人來揹鍋？

呂家愷也說，失去摯親的悲痛無關藍綠，在防疫這件事情上，中央與地方應該共同努力守護民眾的生命；若民進黨政府願意主動調整通報流程，地方政府「沒有不配合的理由」，民進黨某些特定人士為了某些目的，寧可泯滅人性進行政治操作，小心玩火過頭，終究會引火自焚。