8月起可帶犬貓到「4處森林遊樂區」了！　寵物活動範圍曝

▲林後四林平地森林園區自109年起全區域開放。（圖／林務局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會今（7日）預告訂定「森林遊樂區與拉拉山巨木區及平地森林園區禁止輸送犬貓及其他哺乳類動物」草案，今年8月1日起至113年7月31日止，除原已開放攜帶寵物入園的林後四林平地森林園區，將新增內洞、池南、知本國家森林遊樂區及大農大富平地森林園區內部分區域，也可有條件讓寵物犬、貓及其他哺乳類寵物入園。

林務局說明，本次開放試辦的4處場域及已開放的林後四林平地森林園區，皆為交通方便、位處低海拔並鄰近聚落生活圈的園區，且為維護自然生態，園區內生態相對敏感的區域或步道仍禁止攜帶寵物進入，攜帶寵物入園的遊客「僅得於指定範圍內活動」。

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▲內洞遊樂區寵物活動範圍僅限「觀瀑步道」。



林務局舉例，如在內洞國家森林遊樂區，寵物活動範圍「只限於園區觀瀑步道（起點至樂水橋止之主步道）」；知本國家森林遊樂區則限「景觀步道」；池南國家森林遊樂區鯉魚山步道「僅開放步道設施範圍」；大農大富平地森林園區開放「核心草地區域」，林後四林平地森林園區全區開放。

林務局提醒，若攜帶寵物進入開放的園區，遊客入園前應填妥寵物犬、貓及其他哺乳類動物入園切結書外，還要帶寵物有效的寵物登記證明（證明書或掃晶片）、狂犬病預防注射證明文件（證明書或頸牌），若未有相關文件，則不可攜入，須將寵物寄放於收費站、管制站等處，並於簽立寄放切結書後，始得入園，寄放僅限當日營運時段。

▲▼大農大富園區（上圖）、知本森林遊樂區（下圖）。



另外，林務局提到，太平山、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、武陵、合歡山、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、向陽、富源、棲蘭、明池、惠蓀林場等森林遊樂區，以及鰲鼓濕地森林園區、拉拉山巨木區共20個生態「敏感度較高」森林育樂場域，維持禁止遊客攜帶犬、貓及其他哺乳類動物進入規定。