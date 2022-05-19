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台灣黑熊711解剖出爐！「頭骨碎裂、身有彈孔」遭人槍殺埋屍

▲▼野放東卯山黑熊遇害，林務局將遺體送驗並啟動偵辦。（圖／林務局提供）

▲野放東卯山黑熊遇害，解剖結果出爐。（圖／林務局提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

編號711的台灣黑熊去年因為誤中套索，於今年4/12帶著新編號「568」再次野放，不過5/6起連續3天失去衛星接受訊號後被發現遺體遭到掩埋。林務局今（19）日表示，經農委會家畜衛生試驗所解剖檢視發現，頭骨局部碎裂，身體有彈孔，疑似為槍傷或其他兇器所致。

林務局表示，568黑熊於4/12在南投信義鄉丹大山區野放後一路向北移動，最後進入仁愛鄉武界山區，追蹤訊號於5/6消失，追蹤人員於5/9發現其遺體遭掩埋於距離武界產業道路不到100公尺處，後送農委會家畜衛生試驗所解剖。

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林務局指出，除初步證實死因與槍傷或其他人為因素有關，家衛所也發現黑熊遺體脂肪層正常偏厚，身體狀態評分良好，BCS（Body Condition Score）為4/5，腸道則有黑色團塊，推測自野放後的覓食狀況正常，食物來源應無虞。

▲▼野放東卯山黑熊遇害，林務局將遺體送驗並啟動偵辦。（圖／林務局提供）

▲編號568黑熊遭人槍殺不幸身亡。

衛星追蹤資料的事實也證明，568黑熊野放後，在「丹大野生動物重要棲息環境」時均安全無虞，沒有受到人為干擾，且天然食物充足，並未因覓食需求而入侵周邊農地、農舍。只可惜牠一路迂迴向北移動，離開了安全的丹大山區。

當林務局與監測團隊察覺，568可能出現類似文獻記錄之美洲黑熊異地野放後常見的「返家行為」後，也立即啟動緊急應變措施，包含重新往北設定電子圍籬範圍、預先與可能行經的沿線社區溝通，請居民收起農害防治及狩獵陷阱，盼讓牠能平安返家。未料，568最後仍遇害身亡，留下無限遺憾。至於遇害的原因與行為人動機，需靜待檢警偵辦結果。

▲▼編號711東卯山黑熊。（圖／林務局提供）

▲遇害的東卯山黑熊先前編號為711。（圖／林務局提供）

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