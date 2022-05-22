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一日快閃「用花香療癒醫護」　現摘100束香水百合直送金門醫院

▲▼金門送百合花給防疫醫護人員。（圖／記者林名揚翻攝）

▲林務所為感謝醫護人員的辛勞，贈送百合花束给金門醫院及衛生局防疫人員。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門林務所今年第1批香水百合花盛開了！為感謝醫護人員於防疫期間的付出，林務所將第1批香水百合整理採摘後，於21日新鮮直送給金門醫院與金門縣衛生局的防疫人員。得知贈花活動，金城鎮「兩個女人花坊」也僅收工本費，免費替林務所12名同事上「花束包裝」課程，在3個小時內完成100組精美花束，希望用花香紓解防疫人員的壓力。

鐘立偉所長說明，林務所這幾年在農委會林務局的經費挹注下，開始投入金門百合的復育工作，目前除了在金門植物園及苗圃已建立完整的百合培育模式外及栽植區外，陸續也引進其他的百合品種或其他的鱗莖植物，包括孤挺花、百子蓮及風雨蘭等，作為環境綠美化使用；因受到新冠疫情的影響，有些活動陸續取消或延期，辛勤澆灌的花卉卻依然綻放，林務所希望將苗圃裡蓬勃的生氣傳達給在第一線的防疫人員，因此在5月21日週六一早邀集熱心的同事，在不影響防疫工作的前提下，進行這次溫馨送花的快閃行動。

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此外，在獲知這次贈花活動後，金城鎮「兩個女人花坊」在僅收包裝花材工本費的情況下，不僅義務教學「花束包裝」的課程」，還提供點綴用的乾燥花材「卡斯比亞」，增加花束的豐富性，12名同事在3個小時間內完成100組的精美花束；這次選用的花材以含苞的居多，若照顧得宜，花期可以拉長達10天以上。

金門植物園河道區的鐵炮百合花海，預定在5月底陸續綻開，今年種植的數量約3000顆鱗莖，從初步的花苞生長情況，預估可生長超過1.5萬朵百合花，不過，林務所也強調，為避免新冠疫情的傳播，屆時還請賞花的民眾全程戴好口罩，更切記不要隨意攀折花木。

▲▼金門送百合花給防疫醫護人員。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門送百合花給防疫醫護人員。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼金門送百合花給防疫醫護人員。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門送百合花給防疫醫護人員。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門送百合花給防疫醫護人員。（圖／記者林明揚翻攝）
 

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