顏正國、曾甜同框為菁英鬥陣盃站台　百萬總獎金、黃金戒指等你來戰

圖、文／大甲鎮瀾宮提供

今日於大甲鎮瀾宮舉行「菁英鬥陣盃」賽事媒體發佈會，由大甲鎮瀾宮顏清標董事長、鄭銘坤副董事長、芬格國際股份有限公司簡辰澔總經理以及鎧睿行銷股份有限公司顏宥騫總經理一起為比賽進行敲鑼啟動儀式，希望藝陣文化可以響亮全台走出國際，這次的比賽也特別邀請顏正國及廟會女神曾甜作為形象代言人，希望透過代言人的力量，讓大家從生活中關注到台灣藝陣的力與美！

藝陣文化發起至今在台灣被貼上許多負面標籤，大家都說學音樂的孩子不會變壞，但誰說跳陣頭的就是壞孩子呢？為此，菁英鬥陣盃在規劃期間邀請了藝陣類各界專業的老師擔任顧問，希望在比賽中將藝陣文化的細節放大，透過不同的宣傳管道及實際演出形式，聚攏各類藝陣中的佼佼者，藉此顛覆大眾的刻板印象，讓藝陣不單在廟會活動中出現，而是可以在更多元的表演場合上被認可，進而推向國際化，為台灣的藝術文化增添一筆色彩。

決賽總獎金高達百萬，希望集結台灣厲害的藝陣團隊進行一場強強對戰的競賽，此次比賽分為「八/什家將類」、「戰鼓類」、「醒獅（南獅自選）類」三大類別，初賽以一鏡到底的錄製進行線上PK，經由藝陣類專業評審選出各類別中前6強進入決賽，決賽將於11月13日於弘光科技大學毓麟館舉行，相關比賽規範、獎勵機制可上菁英鬥陣盃官網查看。

此次比賽入圍的18支隊伍不只贏得決賽門票，在準備決賽的過程中主辦方將安排專業的攝影團隊進行錄製，經由剪輯加上形象定義，為每支隊伍定製專屬的宣傳，透過比賽讓自己的隊伍在台灣嶄露頭角，決賽現場媲美職業電競比賽的LIVE直播，打造高規格的競技場，全球線上同步直播，讓現場民眾及線上觀眾透過螢幕觀賞具力量又細膩的藝陣表演。

【菁英鬥陣盃-比賽資訊】

官方網站：https://adz.com.tw/

官方粉絲團：https://www.facebook.com/ArtfulDZ/?ref=page_internal

初賽線上徵選日期：2022/5/4～7/15截止

主辦單位： 芬格國際股份有限公司

聯絡窗口：王小姐 02-27893777*120

聯絡時間： 週一至週五（09:00-18:00）

聯絡信箱： artfuldouzhen@fingergame.com

詢問競賽相關事宜，可洽王小姐或聯繫官方E-mail或私訊《菁英鬥陣盃》粉絲團