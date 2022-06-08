　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

顏正國、曾甜同框為菁英鬥陣盃站台　百萬總獎金、黃金戒指等你來戰

大甲鎮瀾宮舉行「菁英鬥陣盃」（圖／大甲鎮瀾宮提供）

圖、文／大甲鎮瀾宮提供

今日於大甲鎮瀾宮舉行「菁英鬥陣盃」賽事媒體發佈會，由大甲鎮瀾宮顏清標董事長、鄭銘坤副董事長、芬格國際股份有限公司簡辰澔總經理以及鎧睿行銷股份有限公司顏宥騫總經理一起為比賽進行敲鑼啟動儀式，希望藝陣文化可以響亮全台走出國際，這次的比賽也特別邀請顏正國及廟會女神曾甜作為形象代言人，希望透過代言人的力量，讓大家從生活中關注到台灣藝陣的力與美！

藝陣文化發起至今在台灣被貼上許多負面標籤，大家都說學音樂的孩子不會變壞，但誰說跳陣頭的就是壞孩子呢？為此，菁英鬥陣盃在規劃期間邀請了藝陣類各界專業的老師擔任顧問，希望在比賽中將藝陣文化的細節放大，透過不同的宣傳管道及實際演出形式，聚攏各類藝陣中的佼佼者，藉此顛覆大眾的刻板印象，讓藝陣不單在廟會活動中出現，而是可以在更多元的表演場合上被認可，進而推向國際化，為台灣的藝術文化增添一筆色彩。

大甲鎮瀾宮舉行「菁英鬥陣盃」（圖／大甲鎮瀾宮提供）

大甲鎮瀾宮舉行「菁英鬥陣盃」（圖／大甲鎮瀾宮提供）

決賽總獎金高達百萬，希望集結台灣厲害的藝陣團隊進行一場強強對戰的競賽，此次比賽分為「八/什家將類」、「戰鼓類」、「醒獅（南獅自選）類」三大類別，初賽以一鏡到底的錄製進行線上PK，經由藝陣類專業評審選出各類別中前6強進入決賽，決賽將於11月13日於弘光科技大學毓麟館舉行，相關比賽規範、獎勵機制可上菁英鬥陣盃官網查看。

此次比賽入圍的18支隊伍不只贏得決賽門票，在準備決賽的過程中主辦方將安排專業的攝影團隊進行錄製，經由剪輯加上形象定義，為每支隊伍定製專屬的宣傳，透過比賽讓自己的隊伍在台灣嶄露頭角，決賽現場媲美職業電競比賽的LIVE直播，打造高規格的競技場，全球線上同步直播，讓現場民眾及線上觀眾透過螢幕觀賞具力量又細膩的藝陣表演。

【菁英鬥陣盃-比賽資訊】
官方網站：https://adz.com.tw/
官方粉絲團：https://www.facebook.com/ArtfulDZ/?ref=page_internal
初賽線上徵選日期：2022/5/4～7/15截止
主辦單位： 芬格國際股份有限公司
聯絡窗口：王小姐 02-27893777*120
聯絡時間： 週一至週五（09:00-18:00）
聯絡信箱： artfuldouzhen@fingergame.com
詢問競賽相關事宜，可洽王小姐或聯繫官方E-mail或私訊《菁英鬥陣盃》粉絲團

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
周杰倫兒子5歲了！　超浮誇旋轉蛋糕曝光
現場畫面曝光！德「汽車恐怖衝撞人群」至少1死30傷
關懷包「送麻辣拌麵」！網批：是要喉嚨痛死嗎　台中市府道歉
妹子傳摩鐵房號　老公回「這2字」！人妻心碎
猴痘恐像新冠「通過空氣傳播」　專家曝恐怖推測
Omicron不能降級！她控「南韓死亡人數做假」：台灣一堆人
快訊／本土+80195「各縣市分佈曝光」　3縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

松機三合一社區篩檢站「畢業」　王必勝：北北基桃其餘站也將退場

夜市牛排靈魂是它！　老饕點名「超黑1物」：精華所在

澎湃防疫包送麻辣拌麵挨轟　台中市府道歉：會檢討改善

疫情影響！非學位境外生來台人數「少6成、約3.7萬人」

下半年「超強運4星座」出爐！貴人相助...專家：升官加薪不是夢

12星座「3種表現」　代表他「心裡沒有你」

妹子傳摩鐵房號　老公回「這2字」！人妻心碎：我該怎麼面對他

iF設計獎新秀獎　台科大9件作品獲獎創校史新高

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

松機三合一社區篩檢站「畢業」　王必勝：北北基桃其餘站也將退場

夜市牛排靈魂是它！　老饕點名「超黑1物」：精華所在

澎湃防疫包送麻辣拌麵挨轟　台中市府道歉：會檢討改善

疫情影響！非學位境外生來台人數「少6成、約3.7萬人」

下半年「超強運4星座」出爐！貴人相助...專家：升官加薪不是夢

12星座「3種表現」　代表他「心裡沒有你」

妹子傳摩鐵房號　老公回「這2字」！人妻心碎：我該怎麼面對他

iF設計獎新秀獎　台科大9件作品獲獎創校史新高

葉總說明張政禹傷勢　鈦龍升一軍拚續留機會

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

小吳玩遊戲「刻意干擾不公平」惹議！　刪片回應：私下就是這樣

獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

NCC前專委喬建中火燒玉山國家公園　監院要法務部追查同行涉案律師

李芷婷宣告確診崩潰「全身爆痛」　甜曝男友Jinbo貼心舉動！

松機三合一社區篩檢站「畢業」　王必勝：北北基桃其餘站也將退場

8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

上道！商旅業者砸9788萬買租屋處　房東賺進2175萬

夜市牛排靈魂是它！　老饕點名「超黑1物」：精華所在

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

今天雨最猛！16縣市大雨特報

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

不斷更新／9縣市恢復實體上課　全台措施一次看

月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

唐鳳快看！醫護哀號「1系統」出包

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城千人排隊

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

小二童作文寫「我的媽媽」！網一看笑翻：是人才

更多熱門

相關新聞

進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮

進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮

白沙屯媽祖往北港進香即將來到尾聲，22日在北港朝天宮完成刈火儀式後，繼續一路北返，不過25日途中路過大甲時，粉紅超跑一路搖擺衝降大甲鎮瀾宮，再度上演女神相會，也讓一旁信眾興奮直喊「進喔！」。

即／大甲媽遶境爆確診足跡　她福興宮外停留1hr

即／大甲媽遶境爆確診足跡　她福興宮外停留1hr

大甲媽祖鑾轎穿越西螺大橋　近萬信徒擠爆

大甲媽祖鑾轎穿越西螺大橋　近萬信徒擠爆

美戰迷收藏再+1　愛心版月光權杖限時不限量

美戰迷收藏再+1　愛心版月光權杖限時不限量

大甲媽祖遶境　新壽開運風扇加持

大甲媽祖遶境　新壽開運風扇加持

關鍵字：

大甲鎮瀾宮菁英鬥陣盃藝陣跳陣頭

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面