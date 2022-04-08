美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

▲愛心版月光權杖讓美戰迷收藏品再添一件。（圖／翻攝自悠遊卡官網）

記者洪菱鞠／台北報導

日本人氣動漫《美少女戰士》經典的華麗變身器「月光權杖」，在悠遊卡神還原推出精裝版後，人氣夯到15分鐘賣出1萬支，掀起搶購熱潮，現在又有新款月光權杖準備再搶一波美戰迷的荷包，這次推出的愛心版，造型精巧可愛，開放預購時間為期7天，限時不限量，想買一定可以入手。

繼月光寶盒、月光權杖少女版、月光權杖精裝版後，悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，整體更加可愛，讓人看了少女心噴發之外，相較於18公分的精裝版，這次主打可以掛在脖子上相當實用，更方便隨身攜帶。

根據官網公布的開賣通路，愛心版月光權杖目前只在7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，開賣時間為4月7日11點起至4月13日，每張售價590元，採取限時不限量的方式，讓想收藏的美戰迷不用搶，只要在活動期間內預購就可以入手。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎頂的銅雕五指山，等比例縮小成立體一卡通。（圖／翻攝自一卡通官網）

一卡通則是找來女神加持，取得大甲鎮瀾宮官方授權，把大甲媽神轎頂上莊嚴的五指山銅飾，等比例縮小成具有電子票證功能的迷你版五指山掛飾，除維持雕花的細緻度及銅雕金屬的質感，還特別加入LED燈，在感應時，鎮瀾宮字樣的地方會亮起綠色明燈，嗶卡時彷彿受到媽祖的光輝指引，庇佑一路平安順遂。

迷你版「銅雕五指山」立體一卡通，首批發行5,000張，每個售價599元， 4月6日上午11點至4月17日期間開放網路預購，預購通路有7-ELEVEN ibon、全家FarmiPort、鎮瀾買足線上購物商城。