　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

愛心版月光權杖（圖／翻攝自悠遊卡官網）

▲愛心版月光權杖讓美戰迷收藏品再添一件。（圖／翻攝自悠遊卡官網）

記者洪菱鞠／台北報導

日本人氣動漫《美少女戰士》經典的華麗變身器「月光權杖」，在悠遊卡神還原推出精裝版後，人氣夯到15分鐘賣出1萬支，掀起搶購熱潮，現在又有新款月光權杖準備再搶一波美戰迷的荷包，這次推出的愛心版，造型精巧可愛，開放預購時間為期7天，限時不限量，想買一定可以入手。

繼月光寶盒、月光權杖少女版、月光權杖精裝版後，悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，整體更加可愛，讓人看了少女心噴發之外，相較於18公分的精裝版，這次主打可以掛在脖子上相當實用，更方便隨身攜帶。

根據官網公布的開賣通路，愛心版月光權杖目前只在7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，開賣時間為4月7日11點起至4月13日，每張售價590元，採取限時不限量的方式，讓想收藏的美戰迷不用搶，只要在活動期間內預購就可以入手。

鎮瀾宮大甲媽鑾轎五指山一卡通（圖／翻攝自一卡通官網）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎頂的銅雕五指山，等比例縮小成立體一卡通。（圖／翻攝自一卡通官網）

一卡通則是找來女神加持，取得大甲鎮瀾宮官方授權，把大甲媽神轎頂上莊嚴的五指山銅飾，等比例縮小成具有電子票證功能的迷你版五指山掛飾，除維持雕花的細緻度及銅雕金屬的質感，還特別加入LED燈，在感應時，鎮瀾宮字樣的地方會亮起綠色明燈，嗶卡時彷彿受到媽祖的光輝指引，庇佑一路平安順遂。

迷你版「銅雕五指山」立體一卡通，首批發行5,000張，每個售價599元， 4月6日上午11點至4月17日期間開放網路預購，預購通路有7-ELEVEN ibon、全家FarmiPort、鎮瀾買足線上購物商城。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／北市再爆夜店確診　柯文哲下令八大消費要打3劑、最重罰停
快訊／6確診連假遊宜蘭　19景點足跡曝光
曾與蔡英文開會　蘇貞昌自我健康監測至16日
快訊／台南確診+5足跡公布　阿財牛肉湯、鼎富發
快訊／蔡英文下令「重症求清零、輕症求控管」
快訊／花蓮增24例　6大張最新足跡出爐
快訊／張惠妹演唱會再增2確診！　北市廣發9240則簡訊
快訊／總統家人確診！　蔡英文PCR結果出爐
快訊／蔡英文隔離10+7天！　所有公開行程取消
快訊／北市+54例　12張足跡曝光！
快訊／新竹縣+9！　36處足跡曝
LIVE／北市+54例！9間酒店爆足跡　柯文哲親自說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑　販售情形一次看

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑　販售情形一次看

Type R TCR廠車亮相！「賽車教父」陳俊杉主辦STS超級房車賽啟動

陳雪生盼重啟「人道小三通」　蘇貞昌：沒意識形態「不為關而關」

6000人「到檢率僅6成」！高雄娛樂場傳播鍊　再急追千名老司機

誤會大了！「圓滾哈士柴」淋濕身體變苗條帥哥　網驚：真的瘦很多

受波及！陳其邁、鄭文燦、陳時中曾跟蔡英文開會　得自我健康監測

疫情燒進台中校園！新社「2國中兄妹」確診　擴大為4校停課

還剩15天！手機號碼「931」中任2數字　波士頓龍蝦免費吃

謝金燕唱一半「舞台燈突然燒起來」！　全程直播她急喊：火爆了

跟男友差五歲！女大生被嫌「打扮像國中生」　心碎：他不跟我牽手

接待中心結合全球最美書店　體驗社區書香公設氛圍

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

消費熱門新聞

HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

速食店連2周「8大夯品買1送1」

余祥銓30天狂甩12公斤

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑

日式風味醬油最後五天買一送一

美式賣場巧遇好物日本尪直搬2箱

超商6款抹茶新品！柚見抹茶雪酪超欠吃

超商咖啡杯變身「縮小版icash2.0」

買咖啡免費吃超商最新2款聯名麵包

頂呱呱一斤雞加碼3天！肯德基1元爽吃炸雞

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

舒經活絡！全靠「行動按摩師」

更多熱門

相關新聞

大甲媽鑾轎「五指山」縮小版　信徒必收

大甲媽鑾轎「五指山」縮小版　信徒必收

大甲鎮瀾宮將於國曆4月8日正式起駕，為期9天8夜，除了跟隨媽祖步行遶境，紀念商品如秩序帽、涼感巾，也吸引信眾爭相收藏，而現在又多了一項文創設計準備開搶，把神轎頂上莊嚴的五指山銅飾，等比例縮小的立體一卡通，不僅方便隨身攜帶，成為日常生活中的另類平安符，嗶卡時還會發光。

大甲媽遶境駐駕西螺福興宮　流水席改發餐盒

大甲媽遶境駐駕西螺福興宮　流水席改發餐盒

「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了！

「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了！

楊冪私服超愛「卡通」

楊冪私服超愛「卡通」

超萌「縮小版超商物流車」限量開賣

超萌「縮小版超商物流車」限量開賣

關鍵字：

美少女戰士月光權杖悠遊卡一卡通大甲鎮瀾宮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面