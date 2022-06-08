800公尺墜落！跳傘教練「降落傘打不開」　肉身撞山壁當場慘死

▲英國跳傘教練羅伯茨（Dylan Roberts）從山頂跳下後，卻發現降落傘「打不開」而墜崖死亡。（圖／翻攝自臉書／Dylan Roberts，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一名狂熱的33歲跳傘教練3日前往阿爾卑斯山地區知名勝地，和朋友一起從800公尺高的山頂縱身躍下，然而，他的降落傘卻出現不明原因「打不開」，偏右下墜滑行後突然傳來一聲巨響，整個人撞向山壁，當場死亡。令人悲傷的是，他2018年才發文悼念因跳傘事故喪命的摯友，如今自己也不幸遇難。

根據《鏡報》報導，義大利北部布倫托山（Monte Brento）海拔高達1200公尺，是許多跳傘運動員訓練的首選勝地，這裡也被當地人暱稱為「生日快樂」，是世界上最受歡迎高空跳傘（skydiving）和低空跳傘（BASE jumping，又稱定點跳傘）的出口點（exit point）。

33歲的英國跳傘好手羅伯茨（Dylan Roberts）3日和5名好友來到布倫托山800公尺高的定點進行翼裝飛行跳傘。上午7點，他排在第2個順序跳下，後方友人看著羅伯茨飛行軌跡越來越偏右，直到他消失在眾人視線裡，接著，突然傳來一聲巨響，朋友們當時還以為是降落傘開啟的聲音，但卻沒見到他開傘，才知道羅伯茨撞上山壁。

救援單位出動直升機搜索，並找到了他的遺體。當地警方表示，這場意外可能與羅伯茨的飛行軌跡出現失誤有關。低空跳傘網路論壇「BLINC」稱，羅伯茨在事故前已完成數千次高空、低空跳傘，還是一名訓練有素的跳傘教練。追蹤定點跳傘紀錄的網站「Sky Derby」顯示，羅伯茨過去幾年已經在義大利與瑞士多次完成跳傘，2019年也早就成功挑戰這次讓他喪命的「生日快樂」。

▲羅伯茨4年前發文悼念同樣熱愛跳傘運動的摯友沙菲離世。

更令人難過的是，他的摯友沙菲（Aiden Chaffe）2018年末在一次跳傘事故中因重創頸部而離世， 當時他還在臉書悼念好友，並將大頭貼換成沙菲在跳傘時充滿笑容的照片。如今，羅伯茨也因為跳傘時遭遇意外，不幸身亡。他生前發文表示，「我最快樂的回憶是教人們跳傘，看到他們臉上的燦爛笑容，那種純粹的快樂，讓我永遠記得那些自由落體的快樂時刻。」

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