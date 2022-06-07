英周休3日薪水照領實驗開跑！　CEO：員工身心健康是企業新競爭力

▲先前實驗結果顯示，周休3日員工效率不減反升，而且身心健康狀況更佳。（圖／pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國「一星期工作4天」實驗從當地時間本周一（6日）開跑，共由70間公司3300名員工進行，長達半年的實驗時間內，員工改為周休3日，而且沒有任何一毛薪水被砍。其實此前已進行過類似實驗的冰島和西班牙就發現，此舉能讓員工效率不減反升。

為期半年的實驗時間裡，員工們的工作時間只有以往的80%，但仍能領一樣的薪水，唯一的條件就是承諾必須維持100%的生產力，不能因為時間減少而導致工作進度拖欠。

這項計畫是由非營利組織「全球每周4天」（4 Day Week Global）與智庫「自治」（Autonomy）共同執行，「全球每周4天」在英國的計畫也和劍橋、牛津等大學合作。

這項計畫涵括70家公司、3300名員工，行業從金融服務業到專賣炸魚薯條的餐廳都有。倫敦獨立釀酒廠「Pressure Drop Brewing」品牌經理歐羅爾科（Sienna O'Rourke）表示，該公司現在最大的目標是要改善員工的心理健康，因為疫情促使他們反思人們的工作和生活型態，參加這個計畫旨在改善員工的生活品質，並成為改變的一分子。

此前冰島曾在2015年和2019年進行過2次全球最大型的周休3日實驗，2500名公務員在2場實驗中的表現，都未出現許多人預期的「效率變低」、「成長退步」等負面影響，反而都發現員工的效率不減反升，而且個人身心健康也有顯著成長。

近年全球多國減少上班時數的呼聲漸高，尤其疫情期間許多人改為遠距工作，省下了通勤的時間和金錢成本，讓工作型態、時間更加彈性的呼聲也更加高昂。

「全球每周4天」在新聞稿中表示，西班牙和蘇格蘭今年稍後也將進行由政府支持的相關實驗。該非營利組織CEO歐康納（Joe O'Connor）表示，實驗到目前為止，員工們都證明了他們能用更少時間、更聰明的方式工作。

歐康納表示隨著人們度過疫情大流行，愈來愈多公司瞭解到新一代競爭力來源是員工的生活品質，減少員工工作時數、專注生產效率的工作模式，是讓公司具有競爭力的動力。

這項實驗的研究者們，將會針對新工作模式的生產效率、性別平等、工作環境以及員工的身心健康進行影響評估。