生完就死亡！33歲產婦遭醫生「4度扯臍帶」　大出血5.5公升沒人理

▲英國一名媽媽生完兒子只幸福1小時就昏倒，在醫院大量出血，卻未得到適當的醫療處置。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國諾丁漢郡一名33歲孕婦2018年在醫院產下兒子，不料，才過1小時就昏倒，隔天凌晨出現一種罕見併發症「子宮內翻」（uterine inversion），大量出血5.5公升，多次心臟驟停，最終死亡。悲痛的家屬終於在4年後等到調查結果，發現是醫生拉扯臍帶的嚴重疏失，加上產後沒有人進行定期檢查所致。

根據《鏡報》報導，2018年7月8日晚間10點左右，當時33歲的孕婦哈特（Jade Hart）在沃克索普市「巴塞特羅醫院」（Bassetlaw Hospital）生下了兒子雨果（Hugo）。哈特的媽媽說，女兒和丈夫的婚姻美滿，看見兒子出生後經歷了人生最幸福的時刻，但才過不到1小時，哈特就昏倒了，並在之後的幾小時內死亡。

驗屍法庭的調查結果最近出爐，發現一名醫師與一名助產士當晚發生數次醫療疏失。調查稱，醫生在哈特的胎盤尚未脫離之前，就拉扯臍帶至少4次，這項極為嚴重的錯誤導致了哈特的死亡，她生產後的凌晨遭遇了罕見的「子宮內翻」。這種分娩期的併發症指的是子宮底陷入宮腔內部，使子宮體的內膜部分或完全由內向外翻，甚至從子宮頸進入陰道或脫出陰道口外。

調查發現，哈特當晚經歷數次心臟驟停，子宮內翻導致大出血，失血量超過5.5公升，最終造成器官衰竭與腦損傷，然而，在關鍵的幾小時內，醫院竟然沒有人為她進行定期檢查。負責審查的專家認為，醫院違反了護理義務，甚至「遠遠低於」他們的預期，是非常糟糕的決定。哈特最終死因判斷為腦損、多次心臟驟停與第三階段分娩期處理不當造成的子宮倒置。

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