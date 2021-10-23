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驚悚「跳傘吊人肉」畫面曝　他降落傘鐵環嵌在肉裡！背部刺穿4孔

▲▼「打赤膊跳傘」的驚悚影片曝光。（圖／翻攝自IG／@jesse_grylls）

▲英國18歲少年「打赤膊跳傘」的驚悚影片曝光。（圖／翻攝自IG／@jesse_grylls，下同）

記者張寧倢／編譯

英國探險家貝爾•吉羅斯（Bear Grylls）因拍攝真人秀《荒野求生秘技》而走紅，他曾在荒漠、雨林等各種極限嚴苛的環境中挑戰生存，而他18歲兒子傑西（Jesse）也挑戰了極度驚險的「絕命跳傘」，他不背傘包，而是直接把降落傘的鐵環扣在肉裡，縱身躍下時，只靠背部皮膚吊起全身而飛行，畫面相當驚悚。

●以下畫面可能令人不安，觀看前請謹慎斟酌

根據《每日郵報》報導，暱稱為「貝爺」的探險家貝爾•吉羅斯以無畏、大膽而聞名，但他的兒子傑西似乎決心超越老爸，最近竟在IG上傳一則「打赤膊跳傘」的影片，不同於一般人穿連身褲、背傘包，傑西的降落傘是用鐵鉤穿過背部，將整個降落傘裝置與他的身軀「合為一體」，看了令人膽戰心驚，甚至可能感到不安、反胃。

▲▼「打赤膊跳傘」的驚悚影片曝光。（圖／翻攝自IG／@jesse_grylls）

影片中可以看見傑西站在公路大橋的欄杆外，背上靠近肩胛骨的位置有4個被鐵環穿過的孔洞，將傘體固定在背上，一名同伴幫他提著降落傘，接著他縱身躍下，降落傘隨即打開，全身重量加上強風吹拂的力量，僅靠著背部一小塊皮膚支撐吊著，雖然畫面驚悚，但直到他最後順利降落在安全區域時，鐵環並沒有從背上脫落，平安結束這次的極限挑戰。

▲▼「打赤膊跳傘」的驚悚影片曝光。（圖／翻攝自IG／@jesse_grylls）

傑西發文提到，這是一次最強烈的體驗，他喜歡這種失重下墜的感覺。父親貝爾•吉羅斯也在文章下留言，「你太狂了！但別再來第二次，現在你已經是史上最年輕的『靠皮膚』跳傘的紀錄保持人，好好享受吧，沒有下次了！」顯然連膽大的「貝爺」也為兒子捏了一大把冷汗。

報導稱，這種危險的跳傘方式是由名為Stanislav Aksenov的男子所發明的，傑西本次挑戰的過程也由他從旁協助。據悉，穿環、跳傘時通常會流血，但跳完將鉤子取出之後，傷口會自行癒合，只留下小疤痕。

●以下畫面可能令人不安，觀看前請謹慎斟酌

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