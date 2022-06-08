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星巴克10個意外Point曝！盲測竟輸麥當勞　免費咖啡領取方法全公開

記者葉睿涵／編譯

來自美國的星巴克（Starbucks）是家喻戶曉的咖啡連鎖品牌，不過社會新聞網站BabbleTop最近卻在YouTube的一段影片中，透露了10個美國星巴克鮮為人知的秘密，吸引了不少網友的注意。

1. 隱藏菜單

此前一直有傳言指出，星巴克有不少隱藏菜單，只要顧客在點餐時報出「通關密語」，就能從隱藏菜單中點到特製飲品。然而，BabbleTop在採訪了多名星巴克員工後發現，根本就沒有所謂的隱藏菜單，「員工們表示，傳聞中有著幾十種秘密材料的隱藏菜單根本不存在」，不過如果顧客想嘗試特定組合的話，大可以把配方告訴星巴克的咖啡師，他們會盡量滿足你的願望。

2. 味覺測試

BabbleTop指出，如果星巴克有什麼事情是不想讓你或任何人知道的，那就是星巴克在無數次的盲品測試中，都表現得相當差，「這要追溯到2007年，當時星巴克在多次盲測中輸給了麥當勞和福爾杰斯（Folgers，美國咖啡品牌）。而星巴克在2015年再次在類似測試中落敗」。

▲▼星巴克。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人在盲測飲品時，都覺得星巴克的飲料味道較差。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3. 美味糖漿

星巴克不少飲品內都會添加各式各樣的糖漿，其中焦糖和香草口味更是大眾的最愛。BabbleTop指出，這些添加了糖漿的飲料在星巴克都要價不菲，但實際而言，星巴克使用的糖漿在市面上就有銷售，因此你可以花一小筆錢，在網上或實體店買到糖漿後，在家自己製作飲料享用。

4. 南瓜風味那堤

星巴克的南瓜風味那堤深受大眾喜愛，對不少美國人來說，這款飲料更是入秋必備，因此每當南瓜風味那堤重新出現在星巴克的秋季菜單時，死忠粉們都會興奮不已。不過實際上，南瓜風味那堤在2003年推出後的12年裡，原料都不含真正的南瓜成分，而是用人造香精調製而成，直到星巴克在2015年宣布，改用真正的南瓜來製作這款著名飲料，人們才能喝到真正的南瓜風味。

 ▲▼星巴克。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲星巴克有不少食物都是冷凍食品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

5. 食品製備

星巴克的可頌、司康餅和三明治非常美味，但這些食品其實都是冷凍配送到店，根本就不是店員現做的食品，因此星巴克這些好吃的食物，並不如你想像的那麼新鮮。

6. 生日優惠

星巴克另一個鮮為人知的秘密是，他們會在顧客生日當天送上免費飲品，你只需生日前7天下載APP，並在生日之前進行了一次賺取星級的交易，咖啡師就會在生日當天為你準備一杯免費飲品來慶祝。

▲▼星巴克。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲星巴克有不少飲料或食物熱量都相當高，因此正在減肥的人士在吃星巴克時要特別留意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

7. 熱量陷阱

如果你正在減肥的話，那去星巴克用餐可能隨時會讓你踩到地雷。這是因為星巴克多數飲料都添加了鮮奶油或甜味劑，讓這些飲料的熱量瞬間飆高，「喝下一杯肉桂卷星冰樂相當於攝入了約莫86克糖，而這還不包括510大卡的熱量，卡路里含量真的不低」。

8. 員工折扣

星巴克員工不僅可以在上班時段獲得一份免費食物和多份免費飲料外，還可以隨時享有任何飲品和飲料的30%折扣。另外，由於星巴克與蘋果之間有合作關係，因此星巴克的員工在購買蘋果產品時也能獲得折扣。

▲▼星巴克。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲星巴克的杯子此前曾被抨擊存在大量浪費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

9. 可「回收」的杯子

儘管星巴克的杯子一直都印有「可回收」的符號，不過由於這些杯子都被注入了聚乙烯（PE），導致它必須經過特殊機械處理才能被回收，因此星巴克一直被環保組織譴責「存在大量浪費」，直到2016年，星巴克終於推出可回收的杯子後，相關現象才終於改善。

10. 與樂施會交惡

國際慈善機構樂施會（Oxfam）在2006年公開譴責星巴克阻止衣索比亞為該國三種著名咖啡豆註冊商標，扼殺了當地農民的活路，讓星巴克與樂施會正式交惡。此後，星巴克回應稱，他們是因為擔心全球咖啡供應鏈的穩定被擾亂，才反對衣索比亞註冊咖啡豆。

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