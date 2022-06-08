「擦手紙」比烘手機更好除菌　台大醫曝原因

記者陳俊宏／綜合報導

很多公廁現在都會用烘手機來取代擦手紙，不過，高雄大同醫院做了實測，意外發現烘手機造成的細菌殘留會比用擦手紙高出5倍。對此，台大醫院小兒科醫師李秉穎也提醒，用擦手紙比烘手機好。

李秉穎7日在臉書解釋原因，「主要是因為細菌、病毒會附著在手上。擦手紙可以產生物理摩擦作用，所以除菌效果比較好。如果用毛巾，就要看毛巾乾不乾淨，多人使用的毛巾，殘留微生物一定較多。」

▼許多公廁都會有烘手機。（圖／資料照）



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高雄大同醫院做了相關實測，職安衛室主任沈駿緯表示，這是內部試驗，主要是為了提供在疫情期間，來到醫院的人員使用廁所一個安全環境，畢竟過往都有發生過在共用廁所而染疫的情況。

沈駿緯進一步說明相關研究發現，醫院用ATP生物冷光檢測，測試使用烘手機之後，手部菌落數平均仍有525RLU，超過一般病房500RLU標準值；用擦手紙擦乾後的平均菌落數為103RLU，相差5倍。

沈駿緯解釋，下吹式烘手機使用者把濕的手放進去烘，水分會滴到底部累積，最適合病菌孳生，熱風再吹出時，病菌跟著擴散，反而熱風往下吹的舊式烘手機不會有積水問題。

不過，沈駿緯強調，防疫期間還是要勤洗手，而且要滅菌的話，最重要的關鍵就是「乾」，所以洗完手要怎麼把手擦乾，不管是用擦手紙或是烘手機，或許再補上一次的酒精消毒，應該會更保險。

▲▼李秉穎提醒，用擦手紙比烘手機好。（圖／記者吳奕靖翻攝）

