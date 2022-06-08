24小時內火化確診亡者沒SOP　專家給解方：別再抱著清零思維

記者黃翊婷／綜合報導

確診亡者遺體是否要在24小時之內火化，指揮中心指揮官陳時中昨日（7日）坦言，24小時之內火化是對的，只是規定沒有明確寫出，掀起各界議論。關於確診亡者火化中央沒有明確的SOP，前疾管局副局長施文儀認為，指揮中心應該請專家重新檢視規定是否適用現在的情境，既然Omicron已經輕症化，就別再抱著「清零」思維的尾巴，應該將Omicron改列為第4類傳染病，畢竟相關規定是依據疾病嚴重度進行調整的。

▲確診亡者是否要在24小時之內火化，地方政府認為中央應該給予明確指引。（資料照／記者郭世賢翻攝）

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關於火化爭議，陳時中7日表示，規定從一開始就強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，當中並沒有規定時間，不過，為了大家的安全以及避免染疫風險，所以一再要求快速進行相關火化，雖然沒有規定一定要在24小時之內完成火化，但並不是指24小時之內火化是錯的，應該說「這是對的，只是沒有寫明」。

然而，新北市長侯友宜認為，中央很多指引都不是很清楚，過去2年來實務運作就是24小時之內要火化，中央到現在都還沒有訂定一個規範，希望能儘速訂定規則，好讓地方依循。台北市長柯文哲也提到，相信中央不會蓄意剝奪人民權利，法令也是為了避免傳染，但這幾天指揮官陳時中沒有好好解釋，不僅造成地方執行單位的混亂，也對往生者家屬造成二次傷害。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局副局長施文儀認為，要求快速進行火化代表政府還抱著「清零」思維的尾巴，這是當初因應武漢株或Alpha株流行時的規範，指揮中心應該請專家重新檢視規範，以及考量「儘速火化」是否仍適用於現在的情境，畢竟Omicron已經輕症化，相關規定也應該隨著疾病嚴重度調整，如今就是「下台階」的好機會，應該將Omicron改列為第4類傳染病，而確診亡者喪葬指引也能參考其他先進國家的規定，相信指揮中心之後一定可以訂出更人性化的處理流程。