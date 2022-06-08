遭疑蓋牌死亡數　專家力挺陳時中「死因判斷歸類真的難」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立法院黨團日前召開記者會，質疑本土疫情公布的死亡人數跟實際人數有很大落差，指揮中心指揮官陳時中卻放任黑數擴大，掀起各界議論。不過，前疾管局副局長施文儀表示，相信台灣在這方面還算是光明磊落，不會蓋牌；台大醫院急診部臨床副教授李建璋也坦言，死因判斷歸類的確不容易，這其中有很大的專業判斷空間。

▲陳時中強調，在台灣不可能掩蓋死亡人數。（圖／指揮中心提供，下同）

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國民黨立法院黨團6日上午召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，並根據經濟學人定義，質疑台灣公布的死亡人數跟實際人數有很大落差，可能藏有黑數，而指揮官陳時中不改善檢驗量能不足的問題，反而放任黑數擴大，沒有作為，現在應該回歸真相進行調查，還給確診者家屬公道。

對此，陳時中回應，去年單年平均死亡數是比較多，但若用5年移動平均來看，去年並沒有比較高，而且台灣醫療體系非常完整，不太可能有任何新冠死亡個案被爆出來還說沒有，在醫療體系中是不會發生這樣的事情，報出來到指揮中心再刪掉也是不可能的事情，英國經濟學人報導超量死亡，台灣在那方面的數字上表現很好，但台灣要掩蓋死亡數目是不可能的事情，要講這種話的人也要特別注意有無牽涉公權力跟公務人員造假，要提出證據或討論，不能任意指控。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局副局長施文儀認為，完整的死亡資料對國家生命統計而言非常重要，各國都會整理，相信台灣在這方面還算是光明磊落，等到疫情告一段落應該就會有正確的數據，不用急於一時；台大醫院急診部臨床副教授李建璋也坦言，死因判斷歸類的確不容易，這其中有很大的專業判斷空間，例如癌症或中風患者最後通常死於敗血症，但在死亡診斷書中，寫在最前面的疾病會被認為是死因，所以敗血症不會是真正的死因，癌症和中風才是。

▲本土疫情7日新增124例死亡。

至於台灣是否出現超量死亡，指揮中心發言人莊人祥解釋，若真的按照經濟學人的方法計算，從2020年至2021年，我國超量死亡部分到目前為止是負3千多，在經濟學人雜誌的網頁上也有顯示，目前紐西蘭超量死亡最低，台灣排第二名。

莊人祥表示，所謂預期死亡數部分，要考慮到「年齡老化」，不是只有算過去幾年平均值，而且最近還有一篇文章批評經濟學人的算法，因為用預期死亡統計方法，讓整個德國的預期死亡數出現錯誤下降，導致超量死亡變很多，世界衛生組織跟經濟學人之後也會再修正方法，台灣過去幾年人口一直老化，不可能直接計算平均值再來看死亡數。