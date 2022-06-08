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何時跌破千例　沈政男揭關鍵2字：到年底都不可能

記者陳俊宏／綜合報導

7日新增8萬2973例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，不只6月底不可能降到單日千例以下，7月底、8月底、9月底，甚至到年底都不可能啦，「清零，才可能降到千例以下；共存，降到萬例以下就是疫情緩解了。」

沈政男在臉書貼出人流指數圖指出，你可以看到從5月下旬開始，曲線有小幅上揚的趨勢，在6/3回到了5/6的水平，或許這就是7日再度攻上8萬的原因之一，還好上揚幅度不是很大，因此新增還是比7天前少一些。

沈政男說，人流指數回升對中南部的影響似乎大於北部，以至於中南部三都在7日出現了新高或接近新高，但不是因為端午節假期！因為在5月下旬就出現了人流小幅回升的現象，有可能是大家對疫情沒那麼擔心了。

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▼7日新增8萬2973例本土確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男提到，7日中重症與死亡人數下降了一些，接下來就看是否死亡高峰已經過去了；指揮中心也說，6月底可能降到萬例以下了，但不可能降到千例以下。

「降到千例以下，歹勢，不是哥講的啦！」沈政男表示，「我只說會降到萬例以下，事實上降到千例是這樣，不只6月底不可能，7月底、8月底、9月底，甚至到年底，都不可能啦！」

沈政男指出，這波疫情收得最乾淨的香港，至今新增都還有3、400，而以人口比例來看，在台灣就是超過1000，更不用說新加坡、紐西蘭、韓國與日本了，日本甚至到7日才下行破萬。

▼沈政男說，如果脫下口罩，偶而會回到2、3萬，能不能接受？如果不能接受，那就好好把口罩戴好。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男說，清零才可能降到千例以下，共存，降到萬例以下就是疫情緩解了；8月邊境解封，讓大家出國旅遊，當然是可能的，已經染疫過的人，除非國外出現新的強勢變種或亞變種，不然出國旅行是安全的。

沈政男認為，至於脫下口罩，不管是7月、8月、9月底，甚至到年底，曲線一定會再上揚也是確定的；共存已經走過了上半場，大致上通過了高峰高原的考驗，至於下半場，就看大家可以接受曲線壓到多低，比如每日新增7、8000例，能不能接受？或者如果脫下口罩，偶而會回到2、3萬，能不能接受？如果不能接受，那就好好把口罩戴好。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼沈政男貼出人流指數圖指出，從5月下旬開始，曲線有小幅上揚的趨勢，在6/3回到了5/6的水平。（點圖可放大／沈政男授權提供）

（圖／沈政男授權提供）

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