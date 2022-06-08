1922花143分鐘才轉送！恩恩爸還原求救時間軸　要新北快交2關鍵檔

記者陳俊宏／綜合報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注，恩恩父親6日到新北市消防局聽錄音，希望還原真相。對此，恩恩爸今天（8日）凌晨在臉書發文說，從他表達恩恩意識昏迷的第二通電話開始，1922的橫向聯繫總共花了143分鐘，地方政府失能，他遲遲等不到救護車，1922也未能及時發揮功能。他再次請求新北市政府，盡速提供欠缺的橫向通聯、電話錄音及相關檔案。

恩恩爸表示，這兩天有很多紛擾，是出乎他意料的，7日傍晚看到他6日去消防局現場了解報案中心環境的時候，有安排「模擬」的事情，讓他很錯愕，記者來詢問他的時候，他也不知道該如何回應。

恩恩爸指出，5日就有和與他聯繫的消防局呂先生表達，希望能到報案中心現場看一下，因為他想了解局長黃德清所說的「錄音檔背景會聽到別的報案人的個資」是否是合理的說法，「不過，我並不知道，也完全沒想過，當時我在報案中心短暫停留的那一段，有可能是模擬的。」

▼恩恩爸6日赴新北消防局聽錄音檔 。（圖／記者陳以昇攝）



恩恩爸寫道，當天他大部分的時間和精力，都在聽錄音跟紀錄核對上，實在已經沒有力氣留意到旁邊情形；而當天，他也表達背景音如果做去識別後的處理，然後提供給他，以及如果要簽切結書的話，是他願意接受的方案，「我也重申，現階段的橫向通聯紀錄並不完整，我還是希望，橫向的通聯紀錄可以提供給我。」

恩恩爸強調，「我只是想要拼湊出事情的真相，目前我極力需要拿到的關鍵檔案，還是政府機關內的『橫向通聯錄音和紀錄』，這是對於拼湊還原真相最關鍵的部分。」

恩恩爸說，他7日已經收到了衛福部疾管署（1922）補充的橫向通聯紀錄文字，但內容簡略，也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證，他已回電疾管署的專員，提出補充資料的請求。

▼恩恩爸要為小孩討公道。（圖／翻攝自當事人臉書）



恩恩爸指出，從目前1922的回覆，主要看到兩個問題點：

1 、我第一次打進1922（17:38~17:57）：告知兩位小朋友狀態不佳，但是找不到中和衛生所，請求協助尋找中和衛生所，並要求協助後續送醫需求。

2、我第二次打進1922（18:08~18:21）：告知119消防局找不到中和衛生所，我們也找不到衛生所，恩恩意識昏迷，請求協助。

恩恩爸表示，疾管署的公文回覆裡，1922告知了因為當日處理了2萬7000餘通的電話，所以客服中心於20：44轉送案件到達北區管制中心，北區管制中心又花了12分鐘於20：56才找到新北市衛生局。

「但這個處置過程我無法接受」，恩恩爸提到，因為他在第二通電話中已經明確告知恩恩昏迷，119也找不到衛生局，當下1922回覆並答應他會記錄跟反映，沒想到是在20：44才把他的救命需求，轉吿疾管署北區管制中心，12分鐘後才聯絡上新北市衛生局。

恩恩爸說，從他表達恩恩意識昏迷的第二通電話開始，1922的橫向聯繫，總共花了143分鐘，他認為向1922告知恩恩的緊急狀況時，1922應該要將狀況盡速通報並且有協助民眾處理的責任

恩恩爸提到，「當地方政府失能，我遲遲等不到救護車，中央的1922也未能及時發揮功能，我覺得我需要疾管署交代更完整的資料，不是只是簡單的文字說明。」

另外，恩恩爸也要再次請求新北市政府，盡速提供欠缺的橫向通聯、電話錄音及相關檔案：

1、橫向通聯錄音以及相關的檔案（消防局 v.s 衛生局 ; 消防局 v.s 雙和醫院 ; 衛生局 v.s. 雙和醫院）

2、電信通聯紀錄

▲▼恩恩爸收到疾管署公文。（圖／翻攝當事人臉書）

