1922花143分鐘才轉送！恩恩爸還原求救時間軸　要新北快交2關鍵檔

記者陳俊宏/綜合報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注,恩恩父親6日到新北市消防局聽錄音,希望還原真相。對此,恩恩爸今天(8日)凌晨在臉書發文說,從他表達恩恩意識昏迷的第二通電話開始,1922的橫向聯繫總共花了143分鐘,地方政府失能,他遲遲等不到救護車,1922也未能及時發揮功能。他再次請求新北市政府,盡速提供欠缺的橫向通聯、電話錄音及相關檔案。

恩恩爸表示,這兩天有很多紛擾,是出乎他意料的,7日傍晚看到他6日去消防局現場了解報案中心環境的時候,有安排「模擬」的事情,讓他很錯愕,記者來詢問他的時候,他也不知道該如何回應。

恩恩爸指出,5日就有和與他聯繫的消防局呂先生表達,希望能到報案中心現場看一下,因為他想了解局長黃德清所說的「錄音檔背景會聽到別的報案人的個資」是否是合理的說法,「不過,我並不知道,也完全沒想過,當時我在報案中心短暫停留的那一段,有可能是模擬的。」

▼恩恩爸6日赴新北消防局聽錄音檔 。(圖/記者陳以昇攝)



恩恩爸寫道,當天他大部分的時間和精力,都在聽錄音跟紀錄核對上,實在已經沒有力氣留意到旁邊情形;而當天,他也表達背景音如果做去識別後的處理,然後提供給他,以及如果要簽切結書的話,是他願意接受的方案,「我也重申,現階段的橫向通聯紀錄並不完整,我還是希望,橫向的通聯紀錄可以提供給我。」

恩恩爸強調,「我只是想要拼湊出事情的真相,目前我極力需要拿到的關鍵檔案,還是政府機關內的『橫向通聯錄音和紀錄』,這是對於拼湊還原真相最關鍵的部分。」

恩恩爸說,他7日已經收到了衛福部疾管署(1922)補充的橫向通聯紀錄文字,但內容簡略,也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證,他已回電疾管署的專員,提出補充資料的請求。

▼恩恩爸要為小孩討公道。(圖/翻攝自當事人臉書)



恩恩爸指出,從目前1922的回覆,主要看到兩個問題點:

1 、我第一次打進1922(17:38~17:57):告知兩位小朋友狀態不佳,但是找不到中和衛生所,請求協助尋找中和衛生所,並要求協助後續送醫需求。

2、我第二次打進1922(18:08~18:21):告知119消防局找不到中和衛生所,我們也找不到衛生所,恩恩意識昏迷,請求協助。

恩恩爸表示,疾管署的公文回覆裡,1922告知了因為當日處理了2萬7000餘通的電話,所以客服中心於20:44轉送案件到達北區管制中心,北區管制中心又花了12分鐘於20:56才找到新北市衛生局。

「但這個處置過程我無法接受」,恩恩爸提到,因為他在第二通電話中已經明確告知恩恩昏迷,119也找不到衛生局,當下1922回覆並答應他會記錄跟反映,沒想到是在20:44才把他的救命需求,轉吿疾管署北區管制中心,12分鐘後才聯絡上新北市衛生局。

恩恩爸說,從他表達恩恩意識昏迷的第二通電話開始,1922的橫向聯繫,總共花了143分鐘,他認為向1922告知恩恩的緊急狀況時,1922應該要將狀況盡速通報並且有協助民眾處理的責任

恩恩爸提到,「當地方政府失能,我遲遲等不到救護車,中央的1922也未能及時發揮功能,我覺得我需要疾管署交代更完整的資料,不是只是簡單的文字說明。」

另外,恩恩爸也要再次請求新北市政府,盡速提供欠缺的橫向通聯、電話錄音及相關檔案:

1、橫向通聯錄音以及相關的檔案(消防局 v.s 衛生局 ; 消防局 v.s 雙和醫院 ; 衛生局 v.s. 雙和醫院)

2、電信通聯紀錄

▲▼恩恩爸收到疾管署公文。(圖/翻攝當事人臉書)