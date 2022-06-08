　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北消防遭控「演出報案當天」給恩恩爸看　他揭聲明2字等於證實

記者黃翊婷／綜合報導

新北市中和2歲男童恩恩案，昨日（7日）有前消防員具名爆料，指稱消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜的假象。雖然新北市消防局決定對爆料者提告，但資深媒體人黃揚明認為，新北市消防局的正式回應用了「還原」這2個字，等於是自己證實「演了一場忙碌的現場」。

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6日前往新北市消防局聽錄音檔。（圖／記者陳以昇攝）

2歲男童恩恩在今年4月染疫，從報案到送醫歷經81分鐘，卻遲遲無法得到援助，最後不幸離世。恩恩爸請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議，直到6月6日才得以前往消防局聽取錄音；沒想到隔日就有前消防員具名爆料，指稱恩恩爸前往新北市消防局6樓聽取錄音檔，早上9點30分至10點間被消防局長官引導到4樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲恩恩確診苦等81分鐘卻等不到救護車，最終病逝。（圖／翻攝自當事人臉書）

爆料者指出，新北市消防局的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，就是為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象。對此，新北市消防局回應，當下是為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增的忙碌情況，才會還原當時話務繁忙的情況讓恩恩爸了解，針對爆料者刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響聲譽，本局將在今日（8日）上午9時前往新北地檢署按鈴提告。

▲▼新北消防局被控「錄音檔造假」喊告　爆料男：法務加油喔。（圖／翻攝臉書）

▲爆料者得知新北市消防局要提告，還反過來向法務喊話「你們要加油喔」。（圖／翻攝自臉書）

不過，資深媒體人黃揚明在臉書PO文分析，新北市消防局的正式回應用了「還原」這2個字，恩恩爸的說法則是對119指揮中心「模擬」當時情境感到很錯愕，但不論是還原還是模擬，「演了一場忙碌的現場應屬事實，這點消防局的回應等於是證實了這一塊。到底這樣模擬想要建立什麼樣的形象？只是因為有民眾要來聽錄音檔，就得要高規格『擺陣』接待？我完全無法理解。」

黃揚明也提到，爆料者對於有無造假、變造、切割錄音檔的部分說法比較委婉，新北市消防局主要也是針對這部分提告，一切就靜待司法調查，希望能早日讓真相大白，「消防體系如果只是想要掩蓋真相，這些官僚總有一天會被知道真相的人掩蓋。」

▼黃揚明臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

資深媒體人黃揚明談恩恩案。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了
台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈
《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻　愛巢直擊！離綠帽夫家不到2分鐘
新北消防遭控「演出報案當天」給恩恩爸看　他揭聲明2字等於證實
16縣市大雨！今晨18℃好涼下到周末　滯留鋒遠離時間曝
1922花143分鐘才轉送！恩恩爸凌晨還原處置過程：無法接受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北消防遭控「演出報案當天」給恩恩爸看　他揭聲明2字等於證實

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

好消息！哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

蔣萬安從他手中接過證書　黃大洲曝：這是他第二次爭取擔任市長

「侯友宜全力協助變全力演出」　林鶴明怒：有沒有人性呀

快訊 ／ 網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

新北消防遭控「演出報案當天」給恩恩爸看　他揭聲明2字等於證實

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

好消息！哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

蔣萬安從他手中接過證書　黃大洲曝：這是他第二次爭取擔任市長

「侯友宜全力協助變全力演出」　林鶴明怒：有沒有人性呀

快訊 ／ 網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告

「實力不夠之前，不要太在乎面子」　理解5件事，才能把日子過好

曾連1片口罩都買不起　基中唐于田引周杰倫「稻香」謝捐款

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚　3導火線終結卑微4年婚

2兒確診血氧過低　救護車要等1小時！爸攔警車開道奔醫院

台中釣蝦場凌晨大亂鬥　一句「看三小」9男4女互毆

荳荳爆新戀情！小7歲演員「肉身擋雨」　同回香閨到深夜…公司回應

台女星爆投入AV產業！親「驗貨男優」公開3超嚴標準 ：來啊誰怕誰

遭疑蓋牌死亡數　專家力挺陳時中「死因判斷歸類真的難」

最後一張防疫保單也掰了！　市面上僅剩12張疫苗險可買

「擦手紙」比烘手機更好除菌　台大醫曝原因

最派公雞偷吃歐告午飯被阻　氣炸一腳踢翻碗：都不要吃

政治熱門新聞

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

新北消防遭控騙恩恩爸　他揭2字證實

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

台中「大烏龍」議員參選人　2人撞名「清朝皇帝」

都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊 ／ 網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告

「侯友宜全力協助變全力演出」　林鶴明怒：有沒有人性呀

更多熱門

相關新聞

開國門不用等8月！黃立民給2指標

開國門不用等8月！黃立民給2指標

傳出8月有望鬆綁邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，大概不會規劃那麼久。感染科權威黃立民指出，想要開國門，需要考量有2點，其中醫療量能的評估，可以用確診連續兩週下降作為指標，估計7月初有機會達標。

1922花143分鐘才轉送！恩恩爸還原求救時間軸

1922花143分鐘才轉送！恩恩爸還原求救時間軸

岡山秀泰試營運！6／8-10看電影只要100元

岡山秀泰試營運！6／8-10看電影只要100元

高市府籲兒童打疫苗：1劑可降9成MIS-C風險

高市府籲兒童打疫苗：1劑可降9成MIS-C風險

說謊被記過！北市員工上班用PTT　基金會堅持不公開「道歉聲明」

說謊被記過！北市員工上班用PTT　基金會堅持不公開「道歉聲明」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新北市消防局黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

倪安東扶正小三「低調飛美辦婚禮」　管罄披寬鬆白紗

襄理盜領8447萬！月砸40萬養2酒店妹

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

男結婚16年發現3兒皆非親生　妻：血緣重要嗎

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

喉嚨痛爆吃什麼？專家「6個字給答案」

顏正國直播批「不要臉天下無敵」：最討厭人家恐嚇

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面