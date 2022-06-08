新北消防遭控「演出報案當天」給恩恩爸看　他揭聲明2字等於證實

記者黃翊婷／綜合報導

新北市中和2歲男童恩恩案，昨日（7日）有前消防員具名爆料，指稱消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜的假象。雖然新北市消防局決定對爆料者提告，但資深媒體人黃揚明認為，新北市消防局的正式回應用了「還原」這2個字，等於是自己證實「演了一場忙碌的現場」。

▲恩恩爸6日前往新北市消防局聽錄音檔。（圖／記者陳以昇攝）

2歲男童恩恩在今年4月染疫，從報案到送醫歷經81分鐘，卻遲遲無法得到援助，最後不幸離世。恩恩爸請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議，直到6月6日才得以前往消防局聽取錄音；沒想到隔日就有前消防員具名爆料，指稱恩恩爸前往新北市消防局6樓聽取錄音檔，早上9點30分至10點間被消防局長官引導到4樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

▲恩恩確診苦等81分鐘卻等不到救護車，最終病逝。（圖／翻攝自當事人臉書）

爆料者指出，新北市消防局的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，就是為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象。對此，新北市消防局回應，當下是為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增的忙碌情況，才會還原當時話務繁忙的情況讓恩恩爸了解，針對爆料者刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響聲譽，本局將在今日（8日）上午9時前往新北地檢署按鈴提告。

▲爆料者得知新北市消防局要提告，還反過來向法務喊話「你們要加油喔」。（圖／翻攝自臉書）

不過，資深媒體人黃揚明在臉書PO文分析，新北市消防局的正式回應用了「還原」這2個字，恩恩爸的說法則是對119指揮中心「模擬」當時情境感到很錯愕，但不論是還原還是模擬，「演了一場忙碌的現場應屬事實，這點消防局的回應等於是證實了這一塊。到底這樣模擬想要建立什麼樣的形象？只是因為有民眾要來聽錄音檔，就得要高規格『擺陣』接待？我完全無法理解。」

黃揚明也提到，爆料者對於有無造假、變造、切割錄音檔的部分說法比較委婉，新北市消防局主要也是針對這部分提告，一切就靜待司法調查，希望能早日讓真相大白，「消防體系如果只是想要掩蓋真相，這些官僚總有一天會被知道真相的人掩蓋。」

▼黃揚明臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）