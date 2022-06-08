岡山秀泰暖邀醫護賞《侏儸紀》特映！　狂粉穿充氣恐龍裝嗨炸影廳

▲岡山秀泰6月8日試營運，開幕前晚暖心辦特映會，邀防疫英雄賞《侏儸紀》。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人快尖叫！秀泰影城於「岡山樂購廣場」打造南高屏最大巨幕廳，8日上午將啟動試營運。影城7日晚間暖心推出特映會，邀請醫護、消防救護人員搶先看新片《侏儸紀世界：統霸天下》，有狂粉就穿著一身「恐龍裝」嗨看免費電影，開心表示《侏儸紀》是從小看到大，「期待到爆」。

秀泰集團日前才公布，將於夢時代購物中心打造新據點，預計於今年底試營運；而在北高雄的岡山樂購廣場據點，也將於6月8日啟動試營運。

業者趁勢推出優惠，祭出首三日(6月8日至10日)看電影只要100元，活動於上午9點開始，一人限購4張票，優惠票組數量有限，售完為止。估計3天可售出2萬張電影票。

▲秀泰集團邀防疫英雄觀賞《侏儸紀》特映，觀影前必須將手機放進破壞袋。（圖／記者許宥孺攝）

今(7日)是試營運前一日，秀泰影城暖心邀請未來的「好厝邊」高醫大附醫醫護、高雄市消防局參與特映會。業者霸氣推出好萊塢強檔熱片《侏儸紀世界：統霸天下》，讓百名辛苦的第一線防疫英雄享受磅礡的觀影體驗。

由於《侏儸紀世界：統霸天下》於6月8日才上映，因此秀泰做足防護措施，每人入場前都得要將手機關靜音，並且放進破壞袋，以避免畫面流出。

▲《侏儸紀》狂粉穿著充氣恐龍裝欣賞新片。（圖／記者許宥孺攝）

特別的是，有影迷穿著「充氣恐龍裝」前來觀賞電影，在人群中特別顯眼。記者上前詢問，是否是《侏儸紀》粉絲，影迷則嗨喊：「對對對！狂粉！狂粉！」記者進一步追問，穿著這一身服裝，要怎麼看電影？影迷則說，已經測試過，可以消氣，並現場示範觀影坐姿，還跳起街舞來，相當逗趣。

這三位影迷表示，他們是影片創作者，因緣際會也被受邀參加特映會，三人都是《侏儸紀》忠實粉絲，系列電影是從小看到大，小時候還看到哭，特別從鳳山、左營衝來參加特映會，「超期待！期待到爆！」

▲《侏儸紀》狂粉當場示範電影裡恐龍的姿勢。（圖／記者許宥孺攝）

高雄岡山秀泰影城總席數超過1400席，擁有13座影廳，其中包括一座斥資超過3000萬，結合最新雷射4K放映，是南高屏地區最大「超級巨幕廳」，挑高有五層樓高15米高、22米寬，將提供南台灣消費者最震撼磅礡及身歷其境的影視饗宴。

▲岡山秀泰有南高屏最大「超級巨幕廳」。（圖／秀泰集團提供）