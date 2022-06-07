批中央掩蓋事實！侯漢廷曝「二度確診」無法領藥、免居隔　憂染疫者趴趴走

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷曾於4月底確診新冠肺炎，不料6月3日又有發燒、狂咳症狀，且快篩呈現陽性，覺得自己「重複確診」，但指揮中心發言人莊人祥卻認為是「陰陰陽陽」階段。侯漢廷7日透過視訊表示，自己助理也二度確診，卻因為指揮中心掩蓋重複確診事實，造成系統無法判定再度染疫，進而無法輸入資料、開立居家隔離和給藥問題。

台北市長柯文哲7日下午赴市議會備詢，侯漢廷坦言自己至今還會咳嗽，並詢問6月中以後疫情趨緩的最大原因為何，並給予「指揮中心指揮不當，壓低確診曲線」、「人民主動減少群聚」、「多數民眾已經染疫」等3個選項。

柯文哲表示，因為人民主動減少群聚，但也有一部分是「多數民眾已經染疫」，現在台北市紀錄的確診數達到14％，若將黑數加上去，恐怕已達20％人染疫，還要計算疫苗覆蓋率等，「事實上要大量爆發感染，這不容易。」

▲台北市議員侯漢廷於4月底確診，但6月又出現發燒症狀，且快篩呈現陽性，懷疑是二度感染。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

侯漢廷認為，除了大部分民眾確診、民眾自動配合減少外出外，其實疫情趨緩也是踐踏在醫護血淚、同胞屍體上，並提出要為亡者默哀1分鐘。而侯漢廷質詢到一半時，只見柯文哲也突然咳嗽，侯漢廷也跟著咳嗽後稱「市長怎麼我咳，你也咳？」柯文哲則笑稱「後遺症還沒好！」

隨後，侯漢廷提及自己二度確診一事，且還有另外2名助理也有二度確診，且對外公開後還收到許多民眾陳情，質疑不同Omicron病毒株會不會造成二度確診，以及指揮中心掩蓋重複確診事實，造就更多問題。柯文哲也坦言，本來以為3個月內不會再感染，「沒想到⋯這個也是有點超乎預料。」

侯漢廷指出，指揮中心不承認二度確診，包括他在內，造成了確診後無法隔離、沒辦法請假、沒有薪水，進而可以趴趴走到處傳染，更嚴重的是自己助理因無法判定重複確診，所以拿不到藥品，連健康服務中心都坦言是系統無法判定再度感染，關鍵時刻便拿不到藥。

▲北市聯醫總院長璩大成。（資料圖／記者李毓康攝）

侯漢廷質疑，好在助理算年輕人，但如果是慢性病患者、超過65歲以上符合抗病毒藥物資格者，如果第二次確診就真的無法拿藥。台北市立聯合醫院總院長璩大成回應，現在二度確診的經驗確實不多，但處理原則應該一模一樣，經過臨床醫生判斷有症狀該吃藥，就會開立抗病毒藥物。

不過，侯漢廷強調，這個說法完全不符合實情，自己的助理確實拿不到藥，或許聯合醫院覺得可以給，但第一線處理經驗就是沒辦法，因為連資料都無法輸入。而璩大成則允諾，會回去後再做了解。

最後，侯漢廷提出2項建議，包括統計今年以來收到的疑似二度確診個案，以及若有明確新症狀、新接觸史的快篩陽二度確診個案，應依照首次確診方式處理，給予通報、居隔和藥物治療。柯文哲聽聞後也表達同意。

璩大成也稱，台灣目前沒有正式變種病毒株的報告，相信指揮中心會嚴密監測，但所謂「二度確診」快篩又陽性者，有時候是2種狀況，分別為「殘陽」，但「你（侯漢廷）症狀這麼厲害，應該是第二次確診沒錯。」應面對新感染的病患。