開國門不用等8月！黃立民給2指標「確診連兩週降」7月初就有機會

記者洪巧藍／台北報導

傳出8月有望鬆綁邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，大概不會規劃那麼久。感染科權威黃立民指出，想要開國門，需要考量有2點，其中醫療量能的評估，可以用確診連續兩週下降作為指標，估計7月初有機會。

▲何時開國門，引發關注，桃園機場資料照。（圖／記者李毓康攝）

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國人經歷2年多抗疫，從最初嚴守境外，到去年、今年各一波本土疫情，逐步走向與病毒共存。週刊報導指出，7月可望擴大檢討室外脫口罩，國境開放時間快則7月，慢也不會拖過8月。陳時中昨日於記者會中回應「大概不會規劃那麼久。」不過依然會做滾動式檢討，至於在口罩防疫方面，他強調，7月暫時不會對口罩做整體放鬆。

▲疫情下的桃園機場，資料照。（圖／記者李毓康攝）

想要開國門，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，需要考量有2點，分別是「疫苗覆蓋率」以及「醫療量能確保」。指揮中心統計，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑90.28%、第二劑82.11%、追加劑接種率66.71%，黃立民認為勉強可開國門，但理想情況應該是年長者第三劑要衝上去，追加劑的整體覆蓋率達到最好要達8成。

至於醫療量能，黃立民表示，是要減少住院收治情況。目前新冠中重症才收治醫院，只要每日確診人數下降且連續兩週，中重症就可以消化掉；以目前疫情趨勢來看，估計6月中旬就會有很明顯的下降，這波可望在7月初結束，這時候就很有機會開國門。

▲松山機場篩檢站，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪則表示，目前國人確診率已經達到10.5%，如果加上黑數約可以來到20%，另疫苗三劑覆蓋率逾6成，相當於達到8成群體免疫。

「這是很重要的指標」黃高彬說，達到8成相當於我方已經做好開國門的基本準備，不過，因為近期還是有很多人持續確診，必需要病例下降到一定程度，才能確保醫療量能，另開國門也要顧及外國人的觀感，預計至少可能需觀察到6月底。

目前入境檢疫還是維持7+7，陳時中日前表示有希望縮短為3+4，且以商務客為優先。黃立民認為，3+4和0+7檢疫在防疫效果上相差不遠，3+4對國人心理層面衝擊比較小，比較讓國人安心，0+7則是比較能吸引國外人士來台，建議可以先執行3+4，一段時間沒有問題，再滾動檢討為0+7。

至於口罩政策，黃立民認為，短時間仍不要鬆綁，除了新冠疫情，秋冬又有流感季節，建議還是要維持戴著口罩習慣，要放寬應該等到明年。