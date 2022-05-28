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三麗鷗迷快看！超商開賣7款限定周邊　滿版Kitty、美樂蒂口罩超Q

▲▼7-11開賣三麗鷗最新防疫周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「三麗鷗立體C型口罩」，滿版圖案超可愛。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

三麗鷗粉絲一定要收藏！就有超商開賣最新「三麗鷗7款周邊」，戴膩了素色口罩，不如就試試超粉嫩的「三麗鷗立體C型口罩」，口罩上有滿版美樂蒂、Hello Kitty以及雙星仙子，可愛程度爆表，同步還有方便收納的「口罩收納盒」，完全讓防疫時光變得更療癒。

7-11即日起開放ibon預購最新「三麗鷗7款周邊」，首推防疫必備「立體C型醫療口罩」，共有裝扮美樂蒂、果汁Hello Kitty以及草莓雙星仙子3款可選，底色以超可愛的淺粉、桃紅色為主，耳繩也換上粉色系，圖案則是可以看到滿版美樂蒂、Hello Kitty以及雙星仙子，戴在臉上超可愛。

▲▼7-11開賣三麗鷗最新防疫周邊。（圖／7-11提供）

▲三麗鷗口罩收納盒共有4款圖案可選。

另一款「口罩收納盒」絕對是收納小幫手，分為Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子以及布丁狗共4款，彈簧設計向上推好拿取，一鍵就可掀蓋，方便收好口罩，三麗鷗粉絲一定要收集整套。

藏壽司即日起至6/2止推出14款「藏壽司x蠟筆小新」限定聯名合作扭蛋，包含5款獨家造型的軟膠吊飾、5款溫暖療癒的「春日部防衛隊」胸章，以及4款搞怪逗趣的蠟筆小新橡皮擦。

▲吊飾+吊飾+橡皮擦共計14款　藏壽司與蠟筆小新聯名扭蛋4／8登場。（圖／記者黃士原攝）

▲藏壽司與蠟筆小新聯名扭蛋即日起至6/2止登場。（圖／記者黃士原攝）

其中動感威力破表的的軟膠吊飾，不僅能看見穿上藏壽司專屬制服的店長小新，還有鮮度君上呼呼大睡的睡衣小新，更有捧著茶杯的呆萌小葵、坐在藏壽司土藏造型屋上看家的小白，以及握著鮮蝦與鮭魚壽司威風的肥嘟嘟左衛門。

▲吊飾+吊飾+橡皮擦共計14款　藏壽司與蠟筆小新聯名扭蛋4／8登場。（圖／記者黃士原攝）

▲5款溫暖療癒的「春日部防衛隊」胸章，以及4款搞怪逗趣的蠟筆小新橡皮擦。（圖／記者黃士原攝）

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