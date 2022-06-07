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台中+12498！連假後確診暴增4成　副市長曝：正處疫情高原期

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市今新增12498例本土確診。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市7日新增1萬2498例本土確診，相較昨日的7037例多了5461例，副市長令狐榮達於疫情記者會表示，台中正在疫情高原期，可能是因端午連假篩檢人數較少，到了本周二、周三，開工後就將確診數字反映出來。另外，昨日市府啟動長照機構補助方案，針對住宿型的長照、社福機構，已篩檢1551人，其中64名快篩陽，今日預計再篩檢1147人，持續守護市民健康。

令狐榮達表示，今天台中的新增確診個案中，有1萬981例快篩陽確診，佔87.86%，從趨勢分析，台中正處疫情高原期，據觀察，是因通常假日篩檢人數比較少，假日到周一的確診數字通常不高，但都會在周二、周三反映出來，本次確診人數多，可能就是端午3天連假因素導致，連假期間篩檢人數少，開工後較多。

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針對兒童疫苗施打情形，統計至今日上午8時，共施打12萬8839人，其中莫德納3萬7139人，BNT9萬1700人，整體兒童疫苗覆蓋率達到66.4%，施打狀況是六都前3名。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中兒童疫苗覆蓋率已達66.4%。（圖／台中市政府提供）

台中近日大雨來襲，令狐榮達說，本周各地可能有致災性梅雨產生，包括大安、大甲、清水區等地，須慎防淹水情形，水利局已開設三級應變中心，隨時因應雨勢提高戒備，市府已在16處部屬移動式抽水機，其中25台機組已預先完成，若民眾有需求，可至各區公所領取沙包。

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