　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ITQI春季評鑑　長榮「桂圓松子糕、紅酒丁香蘋果酥」奪獎

▲長榮空廚獲頒2022年度ITQI評鑑「風味絕佳獎章」。（圖／長榮）

▲長榮空廚獲頒2022年度ITQI評鑑「風味絕佳獎章」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

2022年度國際風味暨品質評鑑所（簡稱ITQI）春季評鑑結果出爐，長榮航空表示，長榮空廚以傳統道地甜點「桂圓松子糕」與新思創意研發「紅酒丁香蘋果酥」參賽，雙雙獲頒「風味絕佳獎章」殊榮。

長榮表示，素有「食品界米其林」稱號的ITQI，總部位於比利時，其所頒發的風味絕佳獎章可謂國際性指標的絕佳認證，評審團由200多位專業人士組成，為全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊。獎章的評分著重於第一印象、視覺觀感、氣味、口味及口感質地五大面向，每一環節皆經過嚴格檢視，故獲此殊榮等同贏得世界肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮空廚羅誌朗主廚累積四十年食匠技藝，淬鍊深究各項食材特性，2021年度即以南棗核桃糕獲得「風味絕佳獎章」，今年度再次展現精湛技藝，端出完美爽口甜點桂圓松子糕以及紅酒丁香蘋果酥兩項作品，並以此續奪佳績。

羅誌朗表示，今年度受到新冠肺炎疫情影響，相關原物料進貨時程及品質不甚穩定，再次參與評鑑的研發過程相較以往更為艱辛，但幸賴共同打拼的隊友戮力完成，過程辛苦但結果是甜美的，如今得獎要再次感謝團隊成員的齊心投入，讓中式甜點有機會得到米其林級別的評審團青睞並嶄露頭角。

▲長榮空廚獲頒2022年度ITQI評鑑「風味絕佳獎章」。（圖／長榮）

▲長榮空廚紅酒丁香蘋果酥獲頒2022年度ITQI評鑑「風味絕佳獎章」。（圖／長榮）

長榮空廚此次參賽的桂圓松子糕遵循古法煉製，食材以麥芽糖、龍眼、松子為主。麥芽糖採用麥芽和糯米提煉而成，並保留了天然麥香；龍眼以自然農法栽培，並選用龍眼段木柴燒烘焙進行純手工去殼取肉；另加上的極品松子，融製而成的糕體軟Q不黏牙，除了品嚐到三種食材合而為一的美味，也創造出讓人一口接一口的味蕾記憶。

純醬鳳梨酥是長榮空廚經典招牌商品，為使愛好者品嚐出不同風味，此次除了既有的最佳隊友--奶香酥皮外，也特別推出蘋果餡口味，餡料採用富士蘋果，手切成丁，以炆火拌炒至晶瑩透亮散發酸甜香氣，再以精釀紅酒收乾催化，並微灑丁香粉，匯出多重口感層次，打造豐富飽滿的創新甜食，也征服中外頂尖主廚以及評審的味蕾。

受到疫情衝擊，長榮空廚轉向拓展市面銷售通路，積極開發自有、網購、團膳、量販店與超商通路合作案，而此次獲獎的桂圓松子糕與紅酒丁香蘋果酥未來也將於前開通路銷售，以滿足民眾送禮及品嚐的需求。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
準新郎灌醉正妹性侵！她驚醒喊「想消失」　男友急衝摩鐵救人
警大校園驚傳女子尖叫！　竟是大四生偷拍洗澡
蘋果官方認證　公布2022年12款最佳App
快訊／國一白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿
快訊／林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡
野狗突竄出　高雄女騎士急煞自摔身亡
快訊／雨彈來襲　台中、彰化一級淹水警戒
陳時中透露開國門「商務優先」　出國旅遊還要等1條件
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

台中+12498！連假後確診暴增4成　副市長曝：正處疫情高原期

宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

人類殘忍吃魚能有宰殺規範？　漁業署：動物福利要循序漸近推動

屏東+3459創新高　12-17歲校園BNT追加劑6／10前完成

便當店「1天賣300個」超賺？　30年老店揭內幕：這樣很慘

劇場工作者上課就賺3萬！紙風車募款開課　報名時間條件看這裡

基隆+1156！6歲以下增59人確診　專責病床空床率增28.8%

睡前狂滑手機容易夜尿！　醫警告：藍光恐使腦功能失調

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

台中+12498！連假後確診暴增4成　副市長曝：正處疫情高原期

宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

人類殘忍吃魚能有宰殺規範？　漁業署：動物福利要循序漸近推動

屏東+3459創新高　12-17歲校園BNT追加劑6／10前完成

便當店「1天賣300個」超賺？　30年老店揭內幕：這樣很慘

劇場工作者上課就賺3萬！紙風車募款開課　報名時間條件看這裡

基隆+1156！6歲以下增59人確診　專責病床空床率增28.8%

睡前狂滑手機容易夜尿！　醫警告：藍光恐使腦功能失調

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

台中+12498！連假後確診暴增4成　副市長曝：正處疫情高原期

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

上班滑PTT！新北公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：送考紀委員會處理

中國疫情封城、智伸科5月營收年衰6.2%　看好解封後復工營運回暖

宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

蔡詩芸「辣穿泳裝」揭曉新身份！　小麥色肌膚＋中空曲線電翻

花蓮2658戶停電惹民怨　台電：線路故障已修復

光寶科5月營收146億　出貨恢復、創3年同期新高

高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

500萬輕豪宅沒了！嘉縣得主「拿不出發票」喪失資格

今本土+82973　各縣市分佈曝

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來

建廟159年來首度淹水　白沙屯媽祖婆完成開爐

地牛翻身！東北部發生規模6地震

醫揭「全台該中都中了」　1理由避南北死亡交叉

你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

更多熱門

相關新聞

長榮買在200元求問「還有機會嗎？」他揭1數據點頭

長榮買在200元求問「還有機會嗎？」他揭1數據點頭

去年貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）所領軍的航運股熱潮，讓不少投資者大賺一筆，不過今年的走勢卻普普，一名網友表示，去年買到2位數的長榮，後來漲到140元，擔心會大跌所以賣掉了，結果竟然一路漲到200元，於是他又買了一張200多元，卻套到現在，「還有機會破200元嗎？」

長榮、陽明員工平均薪資衝破3百萬　上市櫃航運業年薪揭曉一次看！

長榮、陽明員工平均薪資衝破3百萬　上市櫃航運業年薪揭曉一次看！

長榮訂6／29除息、央行曝升息3大利多　財經HOT 5一次看

長榮訂6／29除息、央行曝升息3大利多　財經HOT 5一次看

長榮海訂6／29除息交易　現金殖利率達12.8％

長榮海訂6／29除息交易　現金殖利率達12.8％

台積電有望解除破底危機、貨櫃3雄看好今年景氣　財經HOT 5一次看

台積電有望解除破底危機、貨櫃3雄看好今年景氣　財經HOT 5一次看

關鍵字：

長榮

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面