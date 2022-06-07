ITQI春季評鑑　長榮「桂圓松子糕、紅酒丁香蘋果酥」奪獎

▲長榮空廚獲頒2022年度ITQI評鑑「風味絕佳獎章」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

2022年度國際風味暨品質評鑑所（簡稱ITQI）春季評鑑結果出爐，長榮航空表示，長榮空廚以傳統道地甜點「桂圓松子糕」與新思創意研發「紅酒丁香蘋果酥」參賽，雙雙獲頒「風味絕佳獎章」殊榮。

長榮表示，素有「食品界米其林」稱號的ITQI，總部位於比利時，其所頒發的風味絕佳獎章可謂國際性指標的絕佳認證，評審團由200多位專業人士組成，為全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊。獎章的評分著重於第一印象、視覺觀感、氣味、口味及口感質地五大面向，每一環節皆經過嚴格檢視，故獲此殊榮等同贏得世界肯定。

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長榮空廚羅誌朗主廚累積四十年食匠技藝，淬鍊深究各項食材特性，2021年度即以南棗核桃糕獲得「風味絕佳獎章」，今年度再次展現精湛技藝，端出完美爽口甜點桂圓松子糕以及紅酒丁香蘋果酥兩項作品，並以此續奪佳績。

羅誌朗表示，今年度受到新冠肺炎疫情影響，相關原物料進貨時程及品質不甚穩定，再次參與評鑑的研發過程相較以往更為艱辛，但幸賴共同打拼的隊友戮力完成，過程辛苦但結果是甜美的，如今得獎要再次感謝團隊成員的齊心投入，讓中式甜點有機會得到米其林級別的評審團青睞並嶄露頭角。

▲長榮空廚紅酒丁香蘋果酥獲頒2022年度ITQI評鑑「風味絕佳獎章」。（圖／長榮）

長榮空廚此次參賽的桂圓松子糕遵循古法煉製，食材以麥芽糖、龍眼、松子為主。麥芽糖採用麥芽和糯米提煉而成，並保留了天然麥香；龍眼以自然農法栽培，並選用龍眼段木柴燒烘焙進行純手工去殼取肉；另加上的極品松子，融製而成的糕體軟Q不黏牙，除了品嚐到三種食材合而為一的美味，也創造出讓人一口接一口的味蕾記憶。

純醬鳳梨酥是長榮空廚經典招牌商品，為使愛好者品嚐出不同風味，此次除了既有的最佳隊友--奶香酥皮外，也特別推出蘋果餡口味，餡料採用富士蘋果，手切成丁，以炆火拌炒至晶瑩透亮散發酸甜香氣，再以精釀紅酒收乾催化，並微灑丁香粉，匯出多重口感層次，打造豐富飽滿的創新甜食，也征服中外頂尖主廚以及評審的味蕾。

受到疫情衝擊，長榮空廚轉向拓展市面銷售通路，積極開發自有、網購、團膳、量販店與超商通路合作案，而此次獲獎的桂圓松子糕與紅酒丁香蘋果酥未來也將於前開通路銷售，以滿足民眾送禮及品嚐的需求。