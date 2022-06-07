華府疑出現首例猴痘確診！　CDC升「2級警示」建議旅遊戴口罩

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）已將猴痘警報升至第2級。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國華府疑似出現首起猴痘病例，患者才剛從歐洲旅遊返美，樣本已送往檢驗。目前美國猴痘確診數累積達25例，美國疾病管制與預防中心（CDC）已將猴痘警報升至第2級，建議旅遊期間佩戴口罩。

美國首都華盛頓特區（Washington, D.C.）公共衛生實驗室6日通報，出現首起感染「正痘病毒」（Orthopoxvirus）的病例，此種病毒和猴痘屬於同個家族病毒，而患者也剛從歐洲旅遊返美，現在正在隔離中，不會造成公共風險，目前檢體已交由CDC進行後續檢驗，若證實為猴痘病毒，就會是華府首例確診。全美已有25起猴痘確診病例，CDC也將猴痘警報升至第2級，建議旅遊期間佩戴口罩。

根據《路透社》報導，目前猴痘並無專屬疫苗，但天花疫苗同樣適用。美國衛生及公共服務部（HHS）6日表示，已經向丹麥巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic A/S）藥廠追加3.6萬劑可用於預防天花的Jynneos疫苗，再加上現有儲備的3.6萬劑，還有1億劑ACAM2000天花疫苗，因此數量非常足夠。

世界衛生組織（WHO）數據顯示，大約有30個國家出現猴痘病例，其中超過911例發生在歐洲地區，包含英國225例、西班牙186例與葡萄牙的143例。