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朱立倫：九二共識就像美國的一中政策　是「沒有共識的共識」

▲朱立倫於美國華府智庫布魯金斯研究院公開演講。（圖／擷取自Brookings Institution）

▲朱立倫於美國華府智庫布魯金斯研究院公開演講。（圖／擷取自Brookings Institution）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫展開為期10天的訪美行程，拜會美國行政部門、國會和智庫。朱立倫今（7）日受訪時表示，九二共識就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是雙方創造的模糊，在沒有更好的方案以前，還是用此方式持續交流。

朱立倫今在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表「台灣未來方向」演說，除了向美國政界、學界說明國民黨政策走向與美台關係外，也正式宣告國民黨駐美代表處即將揭幕。

朱立倫表示，兩岸政治與政策或許存在分歧，但人民間的善意始終仍是一條未斷的鎖鏈；在此基礎上，台灣可以成為國際秩序與規範的穩定器、民主捍衛者與東西方的橋梁，「不要問美國能為台灣做什麼，要問我們能一起為中國自由做什麼」。

朱立倫指出，強有力的防衛與自由國家聯盟對地區安全不可或缺，但接觸與溝通比衝突與碰撞更為可取。國民黨堅持與北京進行「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、減少威脅、管控危機。

在被問及對九二共識的看法時，朱立倫回應，就像美國的一中政策，九二共識是「沒有共識的共識」，是雙方創造的模糊。

朱立倫強調，國民黨期望兩岸能持續溝通交流，九二共識是「創造性模糊」，也是目前所需要的，在沒有更好的方案以前，還是期望以這樣的方式持續交流。

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