快訊／再增1例嬰兒死亡！9個月大女嬰家中猝逝「死後確診」死因曝

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增124死亡，當中有1名9個月大女嬰，在家中猝逝送醫急救無效，檢驗PCR確診，後報請司法相驗，死因為呼吸衰竭、感染新冠肺炎，歸因家中死亡。目前兒童新冠重症累積39人，17人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國內累積本土病例243萬0032人，當中有242萬2311人為輕症，輕症比例99.69%，中重症累積7721例，重症中有2361死。今日新增中重症通報193例，當中87例中症、106例重症；今日新增和已公布重症合計有124死。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

今天新增重症死亡有一名未滿1歲女嬰，羅一鈞表示，是一名9個月大女嬰，沒有慢性病史，5/27清晨4時和媽媽同睡，同住親友發現蓋被子無生命跡象，中午送醫院急救無效，PCR陽性，Ct33.7，報請司法相驗，呼吸衰竭、感染新冠肺炎。歸因家中死亡。

指揮中心統計，目前兒童重症累積39例，17人死亡；重症個案分別有17例腦炎、8例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積狀態）。

▲▼6/7死亡病例分析統計。（圖／指揮中心提供）

