82歲嬤「網戀」嫁給36歲男！嫩尪裸身片曝光　甘願幫她梳白髮

▲82歲英國阿嬤瓊斯（Iris Jones）嫁給小自己46歲的埃及男子。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

記者張寧倢／編譯

英國82歲阿嬤瓊斯（Iris Jones）和36歲的埃及男網友艾布里漢（Mohamed Ibriham）結婚，2021年底老公更如願取得配偶簽證，移居英國。兩人毫不避諱談論性生活，甚至開通YouTube頻道分享愛情點滴，其中一部影片是老公裸上身，幫她梳著一頭白髮還大讚，「妳頭髮太美妙了，非常好的髮質。」

▲現年36歲的老公幫瓊斯梳頭，稱讚她一頭白髮非常美。（圖／翻攝自YouTube／iris Mohamed）

根據《太陽報》報導，82歲英國阿嬤瓊斯曾表示，自己長達27年沒有性生活，直到遇上36歲的老公艾布里漢，才發現性愛如此美好，還在英國電視脫口秀《This Morning》上透露，兩人第一次「激情之夜」就用光了整條潤滑劑，害她隔天根本沒辦法走路。這對透過臉書社團結緣的夫妻，疫情期間分隔兩地1年多，老公才終於在去年11月取得3年配偶簽證，到英國和瓊斯團聚。

這對年紀相差46歲的老少配，如今在薩默塞特郡度過幸福的新婚生活，並時常在YouTube頻道上傳夫妻倆的甜蜜日常。上周更新的一則影片是艾布里漢裸著上身幫瓊斯梳頭，發現她拿起手機自拍錄影後，他開口稱讚瓊斯，「頭髮太美妙（very fantastic）了，非常好的髮質。她是愛乾淨的老婆。（She clean wife.）」影片結尾他繞過頸後，捧著瓊斯的臉龐，獻上一吻。

另一則標題為「最棒的老婆」的影片中，艾布里漢在鏡頭前展示了一件剛燙整好的白襯衫並說，「瓊斯幫我燙衣服，謝謝妳，我的妻子，我的好老婆，我是個非常幸運的男人。」整個YouTube頻道都充滿著夫妻放閃的影片，兩人似乎並不在意那些謾罵艾布里漢是「愛情騙子」的網友們。

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