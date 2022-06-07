哈利王子愛女「莉莉貝」1歲生日照首曝光！超Q模樣萌翻網友

▲莉莉貝在英國度過1歲生日。（圖／Archewell）



記者王佩翊／編譯

英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下皇室身分正式移居美國，2日更是2年來首度以家庭成員身分，帶著一雙兒女出席伊莉莎白女王登基70週年大典。兩人5日返美，6日便公開了女兒莉莉貝（Lilibet）的1歲生日紀念照。只見剛滿1歲的莉莉貝身穿淺藍色洋裝，頭戴白色蝴蝶結髮箍，並坐在草皮上。

根據《路透社》報導，哈利與梅根6日公布了一張愛女莉莉貝的最新照片。發言人表示，這張照片是由兩夫妻的好友米桑哈里曼（Misan Harriman）在上週末所拍攝。據悉，上週莉莉貝在溫莎城堡浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）舉行了1歲生日派對。

從照片中可以看到，一頭紅髮的莉莉貝穿著淺藍色的洋裝，頭戴白色蝴蝶結，並坐在草地上，眼神似乎是在看著鏡頭外的家人。而這場生日派對的另一個亮點則是由美國知名甜點師傅克萊爾·普塔克所製作的生日蛋糕，她在2018年替哈利與梅根製作結婚蛋糕。

英國伊莉莎白女王2日至5日舉行了在位70週年的白金禧年慶典，已經卸下皇室職務的哈利與梅根也罕見地帶著兒子亞契與女兒莉莉貝回到英國參加典禮。而這也是莉莉貝首次與曾祖母見面，菲利普親王逝世時，由於當時疫情嚴峻，梅根又懷有身孕，因此僅哈利獨自一人返英奔喪。

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