傳沈慧虹被欽點戰竹市　黃揚明爆3點：疑財產申報不實

▲新竹市副市長沈慧虹。（資料照／翻攝自沈慧虹臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅任期即將屆滿，近期傳出他屬意副市長沈慧虹接棒。不過，資深媒體人黃揚明7日透過臉書表示，沈可能有財產申報不實的問題，一是名下沒有保單卻以保單借款，二是有必要對外解釋其「終身壽險」是否要受「公職人員財產申報表填表說明」限制，三是為什麼註記受贈的轎車價值卻連變3年。

黃揚明說，沈慧虹過去資歷顯赫，曾是台鐵第一位森林鐵路女性站長，她在台北市政府交通局工作時擔任媒體聯絡人，自己曾與她有過互動，是個很能幹且處事圓融的公務員，也難怪會獲得林智堅青睞延攬至市府擔任交通處長，並在2016年成為新竹市第一位女性副市長。

不過，黃揚明表示，比較過去幾次財產申報資料，沈慧虹可能有申報不實的問題，應對外說清楚、講明白，首先，沈慧虹接任新竹市副市長後的第一次申報資料（2016年8月1日）顯示，她和前夫名下債務有3筆、總額230萬餘元，且夫妻二人無申報任何保單，但第2次申報時（2017年11月1日申報），沈與前夫名下債務暴增至20筆、總額617萬餘元，重點在於，這20筆中有11筆的債務種類是「保單借款」，都是保德信人壽的各類保單借款，債務發生時間都在2008年至2014年間，但2016年申報時並未申報這些債務，且二人也從未在保險欄申報任何保單。

黃揚明質疑，請問，名下沒有保單，要如何用保單借款？當然，這些沈慧虹都可以說因為保單借款的時間點比較久遠，也許保單已經到期之類的，但是，偏偏在去年的申報資料中，債務有一筆2020年7月7日新增的「終身壽險保單借款」，是她當時還沒離婚的前夫所借貸，但是去年申報資料同樣沒有保單，為何可以用保單借款？這消失的保單是否牽涉申報不實或隱匿？相信沈慧虹會對外界解釋清楚。

黃揚明指出，根據法務部訂定的「公職人員財產申報表填表說明」第18點規定，應申報的「保險」指「儲蓄型壽險」、「投資型壽險」及「年金型保險」等保險契約類型，而沈慧虹申報過的保單借款備註欄的保單類型包括「終身壽險」和「癌症、住院醫療」等保單，法務部定義的「儲蓄型壽險」指的是「滿期保險金、生存（還本）保險金、繳費期滿生存保險金、祝壽保險金、教育保險金、立業保險金、養老保險金等商品內容含有生存保險金特性之保險契約」。沈債務欄提及的「終身壽險」是否包含在內，可能她有必要對外解釋清楚。

黃揚明說，根據《公職人員財產申報法》第12條規定：「有申報義務之人故意隱匿財產為不實之申報者，處新臺幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。」沈慧虹能否選市長他不知道，但財產申報這一關可能得先處理好，否則恐怕會成為未來對手陣營的箭靶。

黃揚明表示，最後附上一個小菜，就是沈慧虹前夫名下的TOYOTA轎車，在2016年申報時是以「受贈」名義取得，取得價值60萬元；2018年刊出的資料變成「買賣」取得，取得價值縮水成20萬元；2019年以後到去年，取得價值再縮水為10萬元。到底受贈還是買賣？取得價格為什麼一變再變？可能也要解釋一下。