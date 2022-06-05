北市府陷網軍疑雲！PTT爆刪文潮　媒體人揭內幕：柯文哲有責任說清楚

▲台北市政府陷網軍疑雲。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

北市府網軍議題延燒，台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡4日爆料，PTT有11個帳號於2018年經常為柯文哲帶風向，且IP都在台北市政府，北市府則反擊，其中7組與北市府無關，而PTT也在此時爆發刪文潮，對此，資深媒體人黃揚明解釋，各政黨都有網路社群的操盤手，柯文哲過去常用「義勇軍」形容自己的支持群眾，但這些帳號上網IP是在北市府的時候，他有責任說清楚。

對於北市府網軍風波，北市發言人陳智菡強調，共用IP發文不等於有組織的網軍，應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，任何於網路上有危害公共利益之言論，歡迎報請檢警調查；而陳智菡文末也hashtag「#比對IP位置不會使真相大白」、「#只能證明網路總監是騙人不明白」、「#坐等柯文哲養網軍證據」、「#千萬不要幫他隱瞞」。

黃揚明解釋，各政黨、各陣營都有網路社群的操盤手，但凡透過IP就可輕易查到上網地點或真實身份的，一般而言，是水準最低的網路義勇軍或稱散兵游勇。真正高段的「匿名」網軍，是不會輕易被查到痕跡，或是即使查到下游，也會有防火牆阻止繼續追查下去。

黃揚明指出，柯文哲過去常用「義勇軍」來形容自己的網路支持群眾，但當這些帳號上網IP是在台北市政府的時候，他有責任說清楚為什麼會聘僱這些「義勇軍」到府內工作。

黃揚明表示，這次事件某種程度只證明了，在前市長郝龍斌主政的台北市政府，並沒有任何府內的網軍、帳號。因為當年，只要跑過台北市政府新聞的記者都知道，連接台北市政府的無線網路，根本連不上PTT，「我曾為了上PTT，還得用自己的3.5G無線網卡上網（又是一個被時代淘汰的3C產品）。」

對於PTT刪文風波，黃揚明表示，各陣營使用PTT的網路帶風向者，得要特別注意的是，PTT並非匿名論壇，因為註冊的完整資料站方都持有，加上都會展示上線IP，「因此當你被盯上時，刪文是沒用的，因為現在網頁版都會存檔備份，逃都逃不掉。」