吳敦義部屬被糾曾經營造謠粉專　他批：台灣民主會被側翼破壞殆盡

▲蔡英文澄清未下令孩童發燒到41度才能收治。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

臉書粉專「藍白拖的逆襲」近日指總統蔡英文下令孩童燒到41度才准收治，但蔡澄清此為假訊息。針對該粉專，網紅「四叉貓」劉宇揭露其2020年的經營者，曾任前副總統吳敦義新媒體部門的主管。對此，媒體人黃揚明今（1日）批評，卑劣的匿名粉專不分藍綠白黃，台灣民主會被這些一天到晚躲在匿名牆後的低劣側翼網軍破壞殆盡。

蔡英文昨在臉書澄清上述假訊息，指孩童並非燒到41度才可就醫；患者是否收住院是依專家指引，並尊重醫生臨床判斷，「我不會、也不能、更沒有下令」。蔡英文也說，有心人士藉機對疫情造謠，試圖造成社會對立，破壞大家的努力，她要給予強烈譴責。

針對「藍白拖的逆襲」，劉宇1日清晨在臉書上傳一張照片，並表示他在臉書隨便亂搜尋一下，這位就是該粉專的經營者（2020年），曾任吳敦義新媒體部門的主管，「別再說人家是藍營側翼惹，當到新媒體主管已經是正規軍了好嘛！」但劉宇也說，不確定現在是否有轉手換人經營。

對此，黃揚明表示，卑劣的匿名粉專是不分藍綠白黃。「藍白拖的逆襲」一樣水準差、亂造謠，四叉貓說過去該粉專管理員曾是吳敦義部屬，根據臉書的透明度資訊，該粉專有3個在台灣的管理員，是否曾轉手過？被點名的人自己要出面說清楚。

黃揚明也批評，台灣的民主會被這些一天到晚躲在匿名牆後的低劣側翼網軍破壞殆盡。