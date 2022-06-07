快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

▲新北八里一處民宅晚間發生火警。（圖／民眾提供）



記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北八里區華峰一街一處民宅7日晚間發生火警，有民眾聽到爆炸聲後，位於9樓的住宅瞬間冒出火光起火，警消獲報後已到場進行灌救，詳細起火原因仍待釐清。此外，消防局表示，該戶有自殺紀錄，將加強人命搜救中。

【19:49更新】

警消表示，屋內發現一名62歲女子，無呼吸心跳，已送淡水馬偕急救。

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