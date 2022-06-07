知名師傅「免費刺青」吸收車手　兼賣「土鳳梨酥」毒包下場慘了

記者張君豪／台北報導

台北市刑大肅竊組日前偵辦詐欺集團時，發現藥頭利用刺青店當作販售據點，並以土鳳梨酥字樣當作招牌LOGO分裝毒咖啡包對外販售，警方深入追查發現桃園地區某知名刺青師涉案，該名刺青師以免費刺青為誘因招攬顧客上門，並趁機暗示每月可高獲利，藉此幫詐騙集團吸收取款車手、或取得銀行人頭帳戶、並讓車手成為外送毒品咖啡包的運毒手，手段相當惡劣。

▲台北市刑大逮捕桃園市許姓刺青師，表面免費幫人刺青私下招募車手犯毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大逮捕桃園市許姓刺青師，表面免費幫人刺青私下招募車手犯毒。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出該名刺青師異想天開用「土鳳梨酥」當毒咖啡包LOGO藉此規避警方查緝，但在當地毒品圈名聲越來越大、樹大招風遭警方盯上，加上把刺青店把販運毒品、招攬詐欺車手多角化經營也引起刺青界頗多批評聲浪。

台北市刑大據此展開調查，在今年5月底在桃園市搜索該毒品分裝場，並逮捕之名刺青師許姓男子（40歲）並當場查扣毒咖啡包308包及430克K他命，一粒眠377克等毒品，井訊後依觸犯毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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