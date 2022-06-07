都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

▲中和恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）



記者杜冠霖／新北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局也回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，對此，恩恩爸表示，自己不知道報案中心狀況是不是模擬的，因為沒有任何人和我說明過，「現在我很錯愕，這跟我認知中的消防員形象落差太大。」

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

恩恩爸表示，在6/5號傍晚，和消防局呂股長通話時，自己有提到6/6上午能否有機會去報案中心看一下接聽的環境，順便了解是否如同黃局長在媒體上說明的，因為報案中心環境吵雜，通話錄音容易收錄到其他報案人個資。

恩恩爸指出，當6/6號到達消防局時，便由陳主秘和報案中心李主任以及許多消防弟兄陪同我到達報案中心看看現場環境，「我沒有停留多久，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了。」

恩恩爸表示，自己不知道報案中心的狀況是不是「模擬」的，因為沒有任何人和我說明過，但網路上爆出演戲、假報案後，我才知道這一切可能是「模擬」的，「現在我很錯愕，這跟我認知中的消防員形象落差太大，我暫時無法評論。」

該名網友指出，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，同時在09:34:46、09:50:12、09:51:02、09:52:01、09:52:39、09:53:24、09:53:57、09:54:48、09:56:00，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，以上為無開案案件，只有電話紀錄及無線電錄音。09:30-10:00這段時間共有29件有開案的報案記錄，其中19件真實救護案件、2件真實火警案件（含誤報），其它為2件「演戲」給恩恩爸爸「聽」的假案件，及不知名待查案件。

對此，新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。