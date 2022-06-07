EMU900型「剛上路5天就冒大量白煙」　運安會急赴台鐵了解

▲台鐵區間車「冒出大量濃煙」急停鶯歌。（圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

台鐵1247次900型區間車昨(6/6)晚冒出大量白色濃煙和濃濃燒焦味，自桃園站後停駛，旅客嚇換車。《東森新媒體ETtoday》追蹤，該車今年5月初剛抵台，6月2日剛上路載客5天竟「冒煙」，韓商初判疑控制系統有問題，台鐵要求澈底改善，國家運輸安全調查委員會今上午派員前往了解是否啟動調查。

昨晚有網友在PTT發文，指1247次區間車停在鶯歌，突然冒出大量濃煙，感覺應該是什麼東西燒起來，「嚇死寶寶了，還好本寶寶已經下車了」。台鐵昨夜表示，1247次列車6日晚間8時02分到鶯歌站時，第5車EM9223號馬達高溫冒煙，將第5車隔離。於晚間8時20分抵達桃園站停車檢查，但仍在冒煙，因此停駛，請旅客換乘。

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經查，該車為EMU900型區間車，昨晚冒煙編組為今年5月初將抵台交車的第22組新車，完成試車後，6月2日剛上路，未料才載客5天，竟冒出大量濃煙且有燒焦味。

韓商製造的EMU900型區間車新車陸續交車，自去(2021)年4月起逐批上路後，頻傳狀況，包括車廂如瀑布般漏水、車門異常、軔機系統故障、防墜板折損沿路飛來飛去等，讓台鐵頭大不已，追著韓商要求改善，未料昨再發生新車剛上路就冒煙事件。

▲台鐵EMU900區間車的防墜板（紅圈處）在行駛中搖搖欲墜。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

對此，台鐵表示，韓商昨夜已初步了解原因，疑似是控制系統問題導致車下閘瓦鬆軔不良，有冒煙情況，但沒有起火，已經要求韓商要澈底改善。

國家運輸安全調查委員會今上午也前往台鐵進行了解，運安會執行長林沛達表示，運安會今上午已派2名同仁前往台鐵了解狀況，進行事故調查前的先前作業，請交通部鐵道局和台鐵局會同進行。

林沛達指出，若確認該起事故有「明火」狀況，運安會將會開會討論是否進入運安會調查範圍和程序，通過後才會正式啟動調查，若不需要運安會正式調查，運安會也將請交通部鐵道局介入調查。