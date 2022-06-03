　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

子法協商破局「台鐵9成8司機員見紅不出勤」　交長喊話敞開心胸

▲▼交通部長王國材今上午前往高公局視察端午首日交通。（圖／交通部提供）

▲交通部長王國材今上午前往高公局視察端午首日交通受訪。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

國營台鐵公司設置條例日前三讀通過，台鐵2024年1月掛牌成立公司，端午節過後仍有16項子法待勞資協商，全國火車駕駛產業工會要求參與，並揚言未來若無共識，將發動國定假日不出勤，已有9成8司機員「備戰」，交長王國材今(6/3)表示，端午節後第二週(6月中)將與工會討論，最重要的是「大家要敞開心胸」。

全國火車駕駛產業工會日前發出聲明，指「台鐵公司化條例」相關子法，未來在台鐵企業工會與行政院的協商機制下，全國火車駕駛產業工會必須在場，針對未來子法裡有關行車與安全，務必積極與全國火車駕駛產業工會面對協商，若未能取得雙方共識，全國火車駕駛產業工會將會為了捍衛行車安全，而發動未來國定假日不出勤活動以表抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中新烏日站,台鐵列車進站出站,捷運高鐵台中站,五權車站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台鐵公司化16項子法協商牽動後續國定假日台鐵是否停駛。（圖／記者謝婷婷攝）

台鐵目前已有9成8司機員連署端午、中秋、國慶和九合一選舉日不加班，雖台鐵工會同意端午取消不出勤，換取與政府16項子法協商誠意，不過若未來子法一旦協商破局，火車駕駛產業工會將不排除後續國定假日不出勤抗議。

對此，王國材今前往高公局視察國道疏運受訪時表示，這幾天交通部和台鐵都在持續努力中，端午節過後的那個禮拜，初步16個子法草案將會出爐，端午過後第二週(6月中)，台鐵將跟工會做些討論，會尊重工會意見，跟工會針對每個子法內容進行溝通，「最重要是大家敞開心胸，為台鐵用合理和理性態度討論。」

ET快訊
快訊／蘇貞昌視察被嗆！　里長大喊「很多孩子走了」被架走
檢疫擬放寬0+7！　「這群人」可望優先免關
快訊／塞爾提克21顆三分大暴走　總冠軍G1逆轉勝勇士
議員外遇櫃姐產子「月給20萬還送2房」　小三下場慘曝
最強開運招財抗瘟疫之法！　端午節「這時間」快裝午時水
葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣
「快給強尼戴普100萬隻羊駝」！　網怒灌爆迪士尼臉書
入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

研究揭「發病第3天就測不到病毒量」　醫勸：觀察10天較保險

檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　她差點吐血！5千人怒轟：根本詐欺

站店門外！客給1星「等幾分鐘才請我進去」　店員神反擊被讚爆

子法協商破局「台鐵9成8司機員見紅不出勤」　交長喊話敞開心胸

台中3天逾5千幼童施打疫苗　中榮貼心準備玩具安撫緊張情緒

當上醫生後不敢做的事！　「1件事」急診醫超怕：會嚇死

入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

國中會考補考明天登場　「規模歷年最大」逾4千人參與

杜奕瑾「感謝市府迅速查核」再拋3質疑　網戳謊言：員工究竟結婚沒

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

研究揭「發病第3天就測不到病毒量」　醫勸：觀察10天較保險

檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　她差點吐血！5千人怒轟：根本詐欺

站店門外！客給1星「等幾分鐘才請我進去」　店員神反擊被讚爆

子法協商破局「台鐵9成8司機員見紅不出勤」　交長喊話敞開心胸

台中3天逾5千幼童施打疫苗　中榮貼心準備玩具安撫緊張情緒

當上醫生後不敢做的事！　「1件事」急診醫超怕：會嚇死

入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

國中會考補考明天登場　「規模歷年最大」逾4千人參與

杜奕瑾「感謝市府迅速查核」再拋3質疑　網戳謊言：員工究竟結婚沒

研究揭「發病第3天就測不到病毒量」　醫勸：觀察10天較保險

六四前夕參加研討會談人權挑戰　吳釗燮嘆：中國專制政權變本加厲

四川6／1震度6.1級地震致4死42傷　14227人受災4582間民宅受損

南投免費新景點！「橋聳雲天綠雕園區」近距離看全台最美公路

普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

最萌「香燈腳」頭戴帽帽、穿襪子！　拉拉7年陪白沙屯媽祖走全程

女星墜河死「經紀人身上沾到她血跡」！　母淚救被刪照片：女兒死在岸上

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

疫情再10天翻轉　公衛專家推估總染疫人數

獨／撐不過端午！永豐棧阿利海鮮6/1悄歇業

端午熱爆上看36℃　下波「滯留雷雨」連轟5天

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

恩恩爸求音檔「身心俱疲」：新北市府正常溝通這麼難嗎

兒童腦炎怎預防　李秉穎吐4字遭轟爆

【心內話】翻玩人生拍A片

端午「開運7招」公開　選對時間下半年最旺就是你

端午連假天氣一覽！下週梅雨再襲

更多熱門

相關新聞

入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　

入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　

中央指揮中心著手規劃入境檢疫天數擬由7+7朝向縮短3+4天，從商務客先放寬，觀光客等高原期過了可望納鬆綁，總量管制上限則由單周1.7萬人提升到2.5萬人。交通部長王國材今(6/3)視察高公局及國道疏運受訪表示，未來朝邊境鬆綁後，入境旅客擬開放家人接送等多元接送方式。

疫情車流少　交長：台鐵有上班「西線無戰事可出遊」

疫情車流少　交長：台鐵有上班「西線無戰事可出遊」

台鐵宜蘭土石流「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

台鐵宜蘭土石流「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

台鐵宜蘭土石流「3.5小時搶通」　3320人遭誤

台鐵宜蘭土石流「3.5小時搶通」　3320人遭誤

客運增班支援台鐵五一停駛　逾百萬元沒領到

客運增班支援台鐵五一停駛　逾百萬元沒領到

關鍵字：

台鐵子法王國材火車駕駛工會司機員

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

250人班機失聯　竟是機師睡死

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面