子法協商破局「台鐵9成8司機員見紅不出勤」　交長喊話敞開心胸

▲交通部長王國材今上午前往高公局視察端午首日交通受訪。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

國營台鐵公司設置條例日前三讀通過，台鐵2024年1月掛牌成立公司，端午節過後仍有16項子法待勞資協商，全國火車駕駛產業工會要求參與，並揚言未來若無共識，將發動國定假日不出勤，已有9成8司機員「備戰」，交長王國材今(6/3)表示，端午節後第二週(6月中)將與工會討論，最重要的是「大家要敞開心胸」。

全國火車駕駛產業工會日前發出聲明，指「台鐵公司化條例」相關子法，未來在台鐵企業工會與行政院的協商機制下，全國火車駕駛產業工會必須在場，針對未來子法裡有關行車與安全，務必積極與全國火車駕駛產業工會面對協商，若未能取得雙方共識，全國火車駕駛產業工會將會為了捍衛行車安全，而發動未來國定假日不出勤活動以表抗議。

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▲台鐵公司化16項子法協商牽動後續國定假日台鐵是否停駛。（圖／記者謝婷婷攝）

台鐵目前已有9成8司機員連署端午、中秋、國慶和九合一選舉日不加班，雖台鐵工會同意端午取消不出勤，換取與政府16項子法協商誠意，不過若未來子法一旦協商破局，火車駕駛產業工會將不排除後續國定假日不出勤抗議。

對此，王國材今前往高公局視察國道疏運受訪時表示，這幾天交通部和台鐵都在持續努力中，端午節過後的那個禮拜，初步16個子法草案將會出爐，端午過後第二週(6月中)，台鐵將跟工會做些討論，會尊重工會意見，跟工會針對每個子法內容進行溝通，「最重要是大家敞開心胸，為台鐵用合理和理性態度討論。」