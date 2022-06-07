迎2022城博會！攜手食材達人　台鐵「港都咖哩排骨便當」6／10開賣

▲迎2022城博會，台鐵「港都咖哩排骨便當」6/10開賣。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

2022城市博覽會將在「台灣頭」基隆登場，台鐵局、基隆市政府及左腦創意聯手策劃城市博覽會限定版台鐵便當，由台灣首位取得義大利慢食大學碩士學位的食材達人徐仲，設計代表基隆經典味道的「港都咖哩排骨」做為主菜，再由台鐵主廚烹飪，6月10日起至19日在城博會期間於基隆站限量開賣。

台鐵表示，該款便當由台灣第一位取得義大利慢食大學碩士學位，且擔任「2022城博會」B2正濱展區「大基隆。市」特色市集策展顧問的食材達人徐仲，設計代表基隆經典味道的「港都咖哩排骨」做為主菜，再由台鐵局七堵餐務室主廚烹飪手藝詮釋。

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日治時期起，基隆為台日海運交通的門戶，因而讓日本洋食文化之一的「咖哩」輾轉傳入台灣，逐漸融入基隆當地的飲食中。食材達人徐仲為向此一歷史致敬，以「咖哩」為主題，在台鐵經典排骨製程中添加咖哩粉做為醃料及滷製醬汁，並採用基隆在地魚漿製成的特產「吉古拉」及「豆干包」作為配菜。

▲攜手食材達人，台鐵「港都咖哩排骨便當」6/10開賣。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，「2022城博會」開展期間，自6月10日至6月19日將在臺鐵基隆火車站臺鐵便當販賣店（南站），每日上午10點30起限量販售，每日供應100個，每個售價120元。

基隆市長林右昌表示，基隆市是台灣的起點，包括鐵路起點及國道起點等水準原點都在基隆，且基隆不僅是海洋城市，更是美食之都，因此特別透過「2022城博會」與台鐵局共同推出聯名台鐵便當，希望用充滿海港風味的城市博覽會便當，迎接來自各地遊客。