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台鐵前司機員失智以為自己忘記上班！遇端午連假急忙「請假」

▲▼端午節連假台鐵高鐵客運返鄉民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵人員遇到連假多需加班出勤，協助完成疏運任務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假第三天，對交通運輸業從業人員而言，連假多需要加班出勤，以協助完成疏運任務，相當辛苦。一名罹患失智症且退休40年的台鐵前司機員今日突然至台鐵運轉室報到，他因失智症狀導致誤以為自己「忘記上班」，特意前來道歉與請假，這一幕讓現職台鐵員工直呼「溫馨又感動」。

一名台鐵員工在臉書社團「台鐵家族」發文表示，他下班前目睹一個溫馨感人的故事，一名退休40餘年的台鐵前司機員，在兒子攙扶下急忙走進運轉室，老先生的兒子表示，老先生因失智症狀，忘記自己早已退休，突然想起來近幾日是端午連假，認為自己「忘了來上班」，堅持來運轉室道歉並請假。

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▲台鐵前司機員因失智症狀，誤以為自己忘記在連假出勤，急忙到運轉室請假。（圖／翻攝自Facebook／台鐵家族）

▲台鐵前司機員因失智症狀，誤以為自己忘記在連假出勤，急忙到運轉室請假。（圖／翻攝自Facebook／台鐵家族）

該網友表示，了解事件始末後，運轉室副主任也很配合的拿出假單讓老先生簽名，也告訴他會轉交排班副主任，完成請假手續，老先生才願意安心地離開機務段。

該網友感嘆，「雖然失智，但老前輩記憶深處，還是沒忘記他曾經是台鐵的一份子，知道連假沒來上班要請假，看了覺得溫馨又感動的，也許這是他一輩子唯一的工作，縱使退休40年了，記憶深處，還是以這工作為榮」。

其他網友也紛紛留言「真的很感人，他可能自己的妻子兒子都忘了，卻還記得他當司機員時的使命」、「使命必達，感謝台鐵全體司機員及員工」、「退休40年，還能記得機務段怎麼走，也是神奇」。

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