蘋果開發者大會總整理　iOS 16更新發布、兩款新MacBook登場

▲蘋果WWDC於凌晨登場。（圖／蘋果提供）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦開發者大會WWDC，蘋果表示數百萬開發者在去年參加WWDC，而今日也首次公開最新版的iOS 16、iPadOS 16等作業軟體，而除此之外也推出最新的MacBook Air、MacBook Pro，並且搭載最新的M2晶片。

▲iOS 16更新登場。（圖／蘋果提供）

iOS 16

iOS 16第一個重點就是卓越的個性化功能，新的鎖定螢幕，最大的更新，重構外觀與功能，可以自由選擇放在此畫面的部件、小工具、顏色選擇。長按就可以更改設計，只要左右滑動，就可以選擇各種顏色設計，螢幕上任何元素也可以更改，照片也能隨心移動，可加上健身、日曆、氣溫等有用的小工具，也可以找到蘋果建議的背景主題。

▲訊息App更新後可編輯發出去的訊息。（圖／蘋果提供）

此外也針對許多App進行更新，其中訊息App有三大重點更新，如果文字沒有傳達清楚想表達的意思，但訊息已經發出去，別擔心，可以編輯修改；若是後悔了，也可以撤銷訊息，並且可以撤銷已讀功能，讓用戶可以晚一點再回覆此訊息。此外，Share Play、聽寫App、Live Text也推出更新的功能。

iPadOS 16

推出多工處理體驗，包括「幕前調度」和全面的外接顯示器支援、透過「訊息」共同協作的新方式、針對「郵件」和 Safari 的重大更新、「iCloud 共享的圖庫」、「參照」模式和「螢幕縮放」等專業功能，以及更多實用更新。

▲watchOS 9體能訓練App增加偵測指標。（圖／蘋果提供）

watchOS 9

此次更新包含最新的運動監測，首先體能訓練App，例如跑步可以使用參考指標讓運動表現更好，此次新增三種不同指標，「偵測上下幅度」，可以了解能量狀況，與姿勢正確與否。其次，「步長」與「接觸地面時間」也是測量的標準，也推出心率區間等等，並且可以自定義訓練方式，針對想要訓練的方式，例如持久力等。

▲最新macOS Ventura幕前調度加強工作效率。（圖／蘋果提供）

macOS Ventura

此次新功能「幕前調度」可以自動整理開啟的 app 和視窗，不使用的視窗位於螢幕左側，垂直排列整齊，不像以往可能會散在桌面上，讓使用者專心於任務。「接續互通相機」讓 iPhone 鏡頭作為網路攝影機，只要把iPhone放在電腦附近，Mac 可以自動辨識並使用附近的 iPhone 相機。

硬體更新

今日推出全新 MacBook Air 和新版 13 吋 MacBook Pro，搭載全新 M2 晶片，MacBook Air 機型更加纖薄、效能更優越，並配備更大的 13.6 吋 Liquid Retina 顯示器、1080p FaceTime HD 相機、四揚聲器音響系統以及 MagSafe 充電，電池續航力最長可達 18 小時。一共推出四種外觀，包含銀色、太空灰色、午夜色和星光色。

▲最新MacBook Air 。（圖／蘋果提供）

M2 晶片同樣搭載於 MacBook Pro，統一記憶體高達 24GB，具備 ProRes 加速，電池續航力上看 20 小時。MacBook Air 售價37,900元起、13 吋 MacBook Pro 售價39,900元起，兩款筆記型電腦都將在日後在台上市。

M2晶片

M2 晶片運用第二代 5 奈米製程技術，讓 M1 晶片每瓦效能更上一層樓，CPU 速度提升快達 18%、GPU 效能提升最高達 35%，神經網路引擎則快達 40%。與 M1 晶片相比，M2 晶片配置的記憶體頻寬多 50%，並可支援高達 24GB 的快速統一記憶體。除此之外，M2 晶片還帶來全新自訂技術並實現更高效率，配備於完全重新設計的 MacBook Air 和新版 13 吋 MacBook Pro。

▲蘋果推出最新M2晶片。（圖／蘋果提供）