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蘋果確定出「先買後付」Apple Pay Later服務！　分期付款條件曝

▲蘋果「Apple Pay Later」先買後付服務將上線。（圖／翻攝Apple））

▲蘋果宣布推出「Apple Pay Later」。（圖／翻攝Apple）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果今（7日）凌晨舉辦WWDC開發者大會，確定推出「Apple Pay Later」先買後付的分期服務，並將加入透過Apple Pay付費的商品訂單進度追蹤功能。這次公布的最新作業系統iOS 16，也升級錢包App功能。

▲▼確定推出「Apple Pay Later」先買後付的分期服務。（圖／翻攝Apple）

▲蘋果「Apple Pay Later」先買後付服務將上線。（圖／翻攝Apple）

蘋果推出「Apple Pay Later」服務，是鼓勵用戶多加使用Apple Pay的市場策略，「Apple Pay Later」功能讓用戶能在最多6周內分4期付款，在購買時先付第一筆款項，之後每2周為一期付款，不會有任何利息或滯納金，讓消費者購物時有更大彈性，消費者也可以可以提前付清款項，不一定要分4期還款。

▲▼確定推出「Apple Pay Later」先買後付的分期服務。（圖／翻攝Apple）

▲用戶目前最多可以分6周4期付款。（圖／翻攝Apple）

蘋果在大會上表示，不論線上線下，只要能接受Apple Pay且是使用萬事達卡網路的地方，就能使用Apple Pay Later。只要透過Apple Pay訂購商品，用戶除了Apple Pay外也能在錢包App中追蹤商品出貨進度，並在新版介面中讓用戶更簡便瞭解目前的消費與還款狀態。

此外美國還宣布從7月開始，iPhone可作為收款工具，只要透過Apple Pay或信用卡支付，就能使用iPhone收款，不過這項服務將僅在美國境內先行開放。此功能也會和Shopify、Square、CHASE等服務相容。

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