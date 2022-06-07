iOS 16升級8大亮點一次看！　5款舊機遭淘汰「長壽神機」入列

▲蘋果正式發布iOS 16。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者張靖榕、陳俐穎／綜合報導

蘋果今（7日）凌晨舉辦WWDC開發者大會，公布最新作業系統iOS 16，主打8亮點，主要更新包括鎖定畫面、專注模式等。此外，iOS 16更新有機型限制，此次淘汰5款舊機，就連iPhone中被譽為「長壽神機」的iPhone 6s系列也入列。

鎖定畫面

此次iOS 16第一個重點就是卓越的個性化功能，「鎖定畫面」更新幅度是歷來之最，重構外觀與功能，可以自由選擇放在此畫面的部件、小工具、顏色選擇。長按就可以更改設計，只要左右滑動，就可以選擇各種顏色設計，螢幕上任何元素也可以更改，並且更改顏色，照片也能隨心移動，可加上健身、日曆、氣溫等有用的小工具，也可以找到蘋果建議的背景主題。

通知有時候會擋住用戶設定的背景照片，所以通知更改為底部滾動，也可選擇隱藏，此外Live Activities，可以設定小工具，例如正在比賽的比分等等，也可以同時觀看解說。

▲鎖定畫面可以個人化。（圖／蘋果提供）

專注模式

而專注模式也提升，可以設定不同的鎖定畫面，搭配個別的專注模式。例如設定工作用的鎖定畫面，當你選定這個版本，可以搭配設定的專注模式；也可以設定娛樂時的鎖定畫面，搭配特定的專注模式。

也可以應用在App上，僅能開啟跟工作有關的網頁等等。

iMessage訊息升級

首先如果文字沒有傳達清楚想表達的意思，但訊息已經發出去，別擔心，可以編輯修改；若是後悔了，也可以撤銷訊息，並且可以撤銷已讀功能，讓用戶可以晚一點再回覆此訊息。

▲訊息App推出3項更新。（圖／蘋果直播）

強化原況文字、圖像查詢

原況文字（Live Text）擴大適用在使用在影片中，可以隨時暫停影片，使用其中的資訊，可以將文字翻譯、提供換匯匯率等等，此外也能識別影片中的物體。此外也可以提取圖片中的個體，在訊息中傳送。

郵件排程工能

郵件的傳送新增可以事先排程的功能，傳出後甚至能在郵件完全送達收信者信箱前取消傳送。此外，郵件也會自動偵測用戶是否遺漏附加檔案等。

iCloud 共享圖庫

iCloud 共享圖庫專為家庭設計共享照片，最多支援6位成員，每一位成員都能即時上傳、編輯，並讓各成員同步共享。

錢包功能更簡易安全

錢包App

錢包App中的住家、工作和車子等鑰匙，能夠透過「訊息」和「郵件」等傳送訊息的App分享，而且安全性更高。

新一代CarPlay登場

CarPlay升級讓iPhone與車子更全面結合，可設定更個人化操作的儀表板組合，新增小工具支援。更詳細的資訊將在明年下半發布。

不過預定今年秋季推出的正式版iOS 16，並非所有iPhone機型都能升級，官方指出此次更新只支援iPhone 8以上機型，現有19款機型可升級，但有5款舊機型被排除在支援名單外，此前已宣布停產的iPod Touch 7也被排除。

完整支援名單

iPhone 13全系列、iPhone 12全系列、iPhone 11全系列、iPhone Xs、Xs Max、XR、iPhone X、iPhone 8、8 Plus、iPhone SE二代和三代

淘汰機型名單

iPhone 7系列、iPhone 6s系列、iPhone SE