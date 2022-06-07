蘋果iOS 16登場！鎖定畫面大更新、傳出去的訊息還可「編輯」

▲蘋果正式發布iOS 16。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦WWDC開發者大會，不出所料，此次在大會中也公布最新的作業系統iOS 16，主要更新有鎖定螢幕、專注模式、訊息App也有重大更新。

鎖定螢幕

此次iOS 16第一個重點就是卓越的個性化功能，新的鎖定螢幕，最大的更新，重構外觀與功能，可以自由選擇放在此畫面的部件、小工具、顏色選擇。長按就可以更改設計，只要左右滑動，就可以選擇各種顏色設計，螢幕上任何元素也可以更改，並且更改顏色，照片也能隨心移動，可加上健身、日曆、氣溫等有用的小工具，也可以找到蘋果建議的背景主題。

通知有時候會擋住設定的照片，所以通知更改為在底部滾動，也可選擇隱藏，此外Live Activities，可以設定小工具，例如時實正在比賽的比分等等，也可以同時觀看解說。

專注模式

而專注模式也提升，帶到鎖定螢幕，可以開起不同的鎖定螢幕也開啟專注模式，也可以應用在App上，僅能開啟跟共做有關的網頁等等。

▲訊息App推出三項更新。（圖／蘋果直播）

訊息App

而訊息App也有所更新，首先如果文字沒有傳達清楚想表達的意思，可以編輯發出去的訊息，而若是後悔傳出訊息，也可以撤銷訊息，並且可以撤銷已讀功能，讓用戶可以晚一點再回覆此訊息。

Share Play

Share Play可以支援的功能更多，除了視訊當下之外，發現想分享的電影，也可以在訊息App中跟朋友同時一起看、一起聊天等等。

聽寫App

聽寫App，只需要說話就可以輸入文字，每月被使用18此次更新後0億次，此次更新後，可以在語音與觸控之間切換，在語言輸入同時，保留鍵盤就可以雙管齊下，也會自動加入表情符號與標點符號。

Live Text

Live Text可以使用在影片中，可以隨時暫停影片，使用其中的資訊，可以將文字翻譯、換匯等等，此外也能識別影片中的物體。此外也可以提取圖片中的個體，在訊息中傳送。