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iOS 16「這功能升級」讓他最有感！　安卓人笑：我用快2年了

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果最新版iOS 16主打8大亮點，包括鎖定畫面、專注模式等，就有第一批嘗試的用戶分享心得，透露最讓他有感的升級功能；沒想到，這番話釣出安卓人，笑虧「精選鎖屏這種功能，我已經用快兩年了耶！」

網友在爆廢公社發文表示，「iOS 16 beta1白老鼠來了。目前最有感的部分是手機鎖屏，可新增蘋果精選鎖屏及待機背景，也能在鎖屏中新增各種小工具，鎖屏時間等其他字體變大了，通知部分由上往下變成下往上。」

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就有網友好奇求問，更新完是否有出現問題？對此，原po回應，目前沒遇到。有趣的是，分享文釣出一些安卓用戶，忍不住笑虧「精選鎖屏這種功能，我已經用快兩年了耶！我的是2020年9月份買的Note 20 ultra」、「這不是安卓就有的功能嗎」、「鎖屏小工具終於跟上安卓了，落後好幾年」。

▲鎖定畫面可以個人化。（圖／蘋果提供）

▲鎖定畫面可以個人化。（圖／蘋果提供）

【iOS 16的8大亮點】

鎖定畫面

更新幅度是歷來之最，重構外觀與功能，可以自由選擇放在此畫面的部件、小工具、顏色選擇。

專注模式

可以設定不同的鎖定畫面，搭配個別的專注模式。

iMessage訊息升級

可以編輯修改或撤銷訊息，並且可以撤銷已讀功能，讓用戶可以晚一點再回覆此訊息。

強化原況文字、圖像查詢

原況文字（Live Text）擴大適用在使用在影片中，可以隨時暫停影片，使用其中的資訊，可以將文字翻譯、提供換匯匯率等等，此外也能識別影片中的物體。

郵件排程功能

郵件的傳送新增可以事先排程的功能，傳出後甚至能在郵件完全送達收信者信箱前取消傳送。另外，郵件也會自動偵測用戶是否遺漏附加檔案等。

iCloud 共享圖庫

iCloud 共享圖庫專為家庭設計共享照片，最多支援6位成員，每一位成員都能即時上傳、編輯，並讓各成員同步共享。

錢包App

錢包App中的住家、工作和車子等鑰匙，能夠透過「訊息」和「郵件」等傳送訊息的App分享，而且安全性更高。

新一代CarPlay登場

CarPlay升級讓iPhone與車子更全面結合，可設定更個人化操作的儀表板組合，新增小工具支援。

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關鍵字：

iOS 16蘋果iPhone安卓手機鎖屏

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