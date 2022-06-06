藍營桃竹苗提名大亂鬥！王世堅稱朱立倫不簡單：基本盤一團亂

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，但國民黨卻在傳統鐵票區桃園、苗栗、新竹的首長提名都亂了套，也讓藍營支持者輿論炸鍋，對此，議員王世堅表示，照理說這些地方藍營基本盤大，卻因為這種錯誤提名方式把基本盤搞得一團亂，「苗栗、桃園都可以做成這樣子，朱立倫真的是不簡單。」

年底九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人也都就戰鬥位置，但藍營部分選區提名卻亂了套，桃園部分，除原本的羅智強「我就是不要你！」電話勸退風波外，又因空降前行政院長張善政引起在地民代不滿、立委呂玉玲、議長邱奕勝都曾讓張善政吃閉門羹。

苗栗部分，藍營原先有議長鍾東錦、前農委會農田水利署苗栗管理處處長謝福弘積極爭取，更傳出前縣長劉政鴻要回鍋參選，最後國民黨決定徵召立委徐志榮，但徐多次表達不願參選、且態度堅決，也讓藍營決定暫緩提名。

新竹部分，新竹巿議會國民黨團早在去年7月就進行民調，共同推舉議員林耕仁角逐新竹巿長，但國民黨至今未公布候選人，甚至傳出要徵召在地立委的風聲，也讓議會黨團不滿，日前更大動作開記者會支持林耕仁。

對於藍營提名之亂，王世堅分析，朱立倫在桃園的提名是先上車後補票，至少張善政意願是強的，「但苗栗根本是搭錯車，徐志榮走的是國會路線、不是縣市首長的路。」

王世堅感嘆，照理說桃園也好、苗栗也好，本來藍軍基本盤是比較大的，徐志榮上次苗栗立委選票拿到56％、民進黨的徐定禎才30％，贏將近2倍之多。但這種錯誤的提名方式根本就是把基本盤搞得一團糟，「苗栗、桃園都可以做成這樣子，朱立倫真的是不簡單。」

王世堅指出，過去自己常批評江啟臣，但他近期的發言講得非常好，包括他這次說黨中央要提名就要負責，擔任黨主席不能只享權力、不負責任，朱立倫如果能聽進去，或許國民黨還有一點救。