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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防高雄「三腳督」陳其邁輕鬆連任　他提解方：朱、柯公推一人親征

▲▼反萊豬醫師蘇偉碩及公衛博士王文心今（6）日召開記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲反萊豬醫師蘇偉碩及公衛博士王文心召開記者會，呼籲朱立倫或柯文哲兩位黨主席之一應該親自掛帥。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選持續難產，反萊豬醫師蘇偉碩及公衛博士王文心今（6）日召開記者會表示，如果國民黨和民眾黨各自提名或推出人選，造成「三腳督」的局面，無異於「保送陳其邁輕鬆連任」，呼籲朱立倫或柯文哲兩位黨主席之一應該親自掛帥，才是最能帶動高雄市在野力量聯合的黃金人選。

蘇偉碩今天揭露，蔡英文政府為了拚年底選戰，不惜在陳建仁坦承還沒有充分準備的情形放棄圍堵，導致到昨天為止已經有35位兒童染疫重症，15位兒童死亡，其中4位兒童在家中死亡，來不及送醫救治。蘇偉碩和王文心痛斥，蔡英文政府輕率放棄圍堵，只為避免疫情燒到選前，這根本是沾著孩子的血吃勝選饅頭。

王文心則出示一張高雄市民每日染疫死亡人數的長條圖，對照去年嚴峻的alpha疫情高雄僅死亡一人，直指高雄市民迄今已經因蔡英文政府的防疫失守，短短兩個月死亡高達145人，超過3起城中城大火事件的死亡總人數。

蘇偉碩指出，既然執政者失德失能，在野黨的天職就是要為生民立命，勇於帶領人民用選票換下吃人血饅頭的執政者。在執政黨主政的桃園、台南和高雄三都中，高雄市長陳其邁是台大公衛碩士，更是可以深夜打電話給總統的小英男孩，但在執政兩年中，卻連連發生重大公安事件，如今確診人數更躍居全台最高，死亡人數更遠高於台南市和桃園市。

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲蘇偉碩呼籲國民黨朱立倫主席和柯文哲主席積極組成在野大聯盟，公推一位市長候選人挑戰「小英男孩陳其邁」。（圖／國民黨提供）

蘇偉碩認為，在高雄市長的提名上，如果國民黨和民眾黨各自提名或推出人選，造成「三腳督」的局面，就無異於「保送陳其邁輕鬆連任」，任由吃人血饅頭的蔡英文政府在高雄輕騎過關。因此，蘇偉碩呼籲國民黨朱立倫主席和柯文哲主席積極組成在野大聯盟，公推一位市長候選人挑戰「小英男孩陳其邁」。

他更直接提出，在野大聯盟的高雄市長應該由朱立倫或柯文哲兩位黨主席之一親自掛帥，是最能帶動高雄市在野力量聯合的黃金人選！因為高雄市是雖然是綠營長期執政，但也曾於2018年產生帶動全台風潮的「韓流」，若說如今的高雄市是台灣的「漢中」，雖不中亦不遠矣。

▲▼台北市長柯文哲出席2022台北國際龍舟錦標賽。（圖／台北市政府提供）

▲蘇偉碩認為，柯文哲現任台北市長，南下參選高雄市長足足有餘，更能顯示在野兩大政黨都有險地求勝的決心與能力。（圖／台北市政府提供）

如果朱立倫主席能參選高雄市長，絕對可以爭取柯文哲主席的支持，以求為高雄市民爭取最大福祉乃至帶領全台選戰氣勢。而如果柯文哲主席願意遷籍高雄參選，朱主席也不難勸退其他有意參選的藍營人才，一同以在野大聯盟的氣勢迎戰防疫失能與債台高築的陳其邁。

蘇偉碩進一步分析，朱立倫曾擔任新北市長和行政院副院長，柯文哲現任台北市長，南下參選高雄市長都足足有餘，更能顯示在野兩大政黨都有險地求勝的決心與能力，不難在2024進取總統大位。而且初步探詢基層民意，顯示「主席親征」的支持度還滿熱烈的。

由於遷籍的期限是七月下旬，蘇偉碩和王文心在記者會宣示，將自即日起展開走訪高雄基層的行動，一方面探詢和推動支持「在野大聯盟」的基層民意，一方面也會針對高雄市的市政沉痾提出具體的政策處方。

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