羅智強提補正程序正義　張善政：一旦接受徵召就努力向前

▲針對羅智強提補正程序正義，張善政表示：努力向前。（圖／張善政競選服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

端午連假甫結束，國民黨徵召2022桃園市長參選人張善政，6日前往桃園市蘆竹區五福宮參拜祈福。針對媒體關切，羅智強所提出補正突襲式徵召的程序正義問題，張善政表示，一旦接受徵召就努力向前，現階段就是做好自己的本份。好好把選戰打好，贏得勝選是唯一的目標。

另媒體詢問，會不會覺得黨中常會已經通過然後進行徵召、這也算是一種程序？張善政回應，接受徵召就是努力向前，只看將來；至於擔不擔心羅智強退黨參選？張善政表示祝福，由於羅還要繼續在桃園行，張善政也希望他注意身體健康，畢竟才剛結束自主隔離，請他多保重，強調對羅純粹一片善意、好意。

▲蘆竹區五福宮參拜祈福（圖／張善政競選服務處提供）

張善政說，這一路走來，從上禮拜到這禮拜，他感覺非常溫暖。里長、議員都有出來相挺，非常感激，感覺非常溫暖。而媒體關切有沒有得到桃園知名人士的支持？張善政認為不是知名不知名的問題，每一個人（桃園鄉親）都很重要，多天來勤走基層，也已聽到很多地方對鄉親對於建設及施政的建議，非常受用。

張善政今天於五福宮參拜祈福，五福宮主委陳宗賢、市議員褚春來、張桂綿及多位里長的陪同，隨後並與蘆竹鄉親舉行座談會請益，鄉親們也熱情高喊「桃園需要你、桃園有你是桃園鄉親的榮幸」。