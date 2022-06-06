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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強獻策被張善政「軟性拒絕」：我今天開始專心走桃園　

▲▼國民黨青年部【為戰鬥藍青年點讚】記者會-羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

▲前台北市議員羅智強 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨桃園市長人選最終決定提名前行政院長張善政，原有意參選，甚至不惜為此辭掉台北市議員、在桃園置產的羅智強，動向備受關注。羅智強日前表示有三策想獻計，剛提出第一策「補正程序正義」，卻在看完張善政回應後稱被軟性拒絕，「既然如此，我想了想也就沒有必要再提第二策和第三策去為難張善政」。

羅智強提到，因為48.9%桃園人不支持違反程序正義，徵召張善政，因此希望「補正程序正義」，這樣他才能理直氣和的對我的支持者說，「請支持張善政，張善政是比我更適合、更能贏得桃園市長的人選！」

不過，張善政說，自己接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人，是經過一番深思熟慮後做出的決定。一旦承諾，自應全力以赴。但在徵召過程中，因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉，「我相信不久的將來，我和邱議長、呂委員與充滿戰鬥力、創意的智強兄，一定會成為最堅强的團隊。再加上鲁明哲委員、萬美玲委員以及國民黨在地的議員、基層村里長，大家鼎力支持同心協力。」

羅智強認為，張善政的這段話，其實已算是對他的第一策軟性拒絕，參加初選民調除了補正程序正義外，更重要的目地是證明每個參選人的真實實力。於黨、於個人其實都有正面的意義。「但看來張善政並不作此想」。如今「言責」已盡，該說的話已經說了，那就尊重張善政，今天開始他就繼續專心走桃園，為桃園祈福、為民喉舌。

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